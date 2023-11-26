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Крым накрыл мощнейший шторм, водой смыло окопы оккупантов

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Временно оккупированный Крым накрыл мощнейший шторм. Морской водой смыло окопы российских оккупантов на побережье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский мост".

В результате шторма в Евпатории море смыло все окопы, которые вырыли на пляже российские оккупанты. 

Под Балаклавой из-за сильного ветра разрушен пляж Золотой.

Издание "Крым. Реалии" сообщает, что в Саках перебит газопровод. В некоторых частях города нет света и воды. При этом дорога Саки - Евпатория полностью закрыта, действует временная схема с объездом через Владимировку.

В то же время в поселке Героевское Керченского района из-за шторма 40 домов оказались заблокированы. В Евпатории из домов эвакуировали 150 человек, а Джанкойском районе без электричества находятся 28 сел. 

Отмечается, что около 40 тысяч крымчан сидят без света, ремонт смогут начать после ослабления ветра (ориентировочно после полуночи).

При этом оккупационные власти объявили завтрашний день нерабочим в Крыму.

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