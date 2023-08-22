Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов

Він підкреслив, що Крим є частиною території України, яку ми маємо звільнити.

"Більш того, ми його будемо звільняти. Скорше за все це буде відбуватися військовим шляхом, якщо країна-агресор до цього часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту в нас немає", - сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що будь-який інші дії відносно Криму будуть означати консервацію ситуації та передачу війни нашим нащадкам. Він зазначив, що Росія, маючи Крим у себе в підпорядкуванні, ніколи не скориться, не заспокоїться та не буде спокійно жити.

"Тільки вигнавши її з території Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії безпеки на певний проміжок часу", - сказав він.

Він підкреслив, що іншого варіанту, окрім як деокупації Криму, бути не може.

"Чи буде важко? Так, буде важко. Чи будуть нас підкилимно умовляти? Скорше за все меседжі будуть відправляти", - сказав секретар РНБО.

За його словами, Україна отримує велику кількість повідомлень з приводу того, що державі нібито не слід звільняти Крим, але вони всі анонімні.

"А як тільки одна людина, клерк з НАТО, відкрив обличчя, він відразу отримав від всієї світової спільноти відповідь. Тому, нам своє робити, звільняти території, повертатися до Чорного і Азовського морів. Якщо ми не будемо мати в Криму свого військового флоту, ми будемо знаходитися у вкрай складному стані з точки зору безпеки постійно", - додав Данілов.

Деокупація Криму

Офіційні представники України неодноразово заявляли про те, що завершення війни з Росією можливе лише за повної деокупації територій, у тому числі й Криму.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що Україну неможливо уявити без Криму.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що ЗСУ мають скоро увійти до Криму. Фактично до звільнення півострова залишилося чекати недовго.

Окрім того, сьогодні Буданов анонсував нові акції в Криму.

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