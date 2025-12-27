Крилаті ракети над Україною та балістика: Повітряні сили попередили про небезпеку

О 01:19 Повітряні сили ЗСУ оголосили про фіксацію швидкісної цілі на Миколаївщині, курсом на північ.

О 01:26 швидкісна ціль фіксуваласяна півдні Кіровоградської області курсом на північно-західний напрямок.

Пізніше, о 01:28 Повітряні сили оголосили про балістичну загрозу для України з боку Брянська. Під ударом може опинитися столиця.

Доповнюється...