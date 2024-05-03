Крилаті ракети, корабель гуманітарки і не тільки. Яку допомогу Франція передавала Україні

Франція підтримує Україну з початку повномасштабної війни і надала десятки пакетів військової, енергетичної та гуманітарної допомоги. Йдеться про крилаті ракети, бронемашини, генератори та багато іншого.

Під час підготовки матеріалу використовувалися заяви українських і французьких чиновників, Міноборони Франції, Міністерство енергетики України, МЗС Франції, посольство України у Франції, Мінекономіки України.

Яку допомогу отримала Україна від Франції за час повномасштабної війни - у матеріалі РБК-Україна .

Зміст

Поставки зброї

Енергетична підтримка

Гуманітарна допомога і розмінування

Поставки зброї

Франція почала надавати військову підтримку відразу ж після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Уже через кілька днів великої війни Париж відправив до Києва протитанкові комплекси Milan і переносні зенітні ракетні комплекси Mistral. Ця зброя була вкрай необхідною для зупинки просування російських військ.

Уже за кілька місяців президент Франції Еммануель Макрон повідомив про поставку першої партії самохідних артилерійських установок CAESAR, які в значних обсягах постачають і зараз. Ця артустановка може похвалитися своєю далекобійністю, адже може завдавати ударів на дистанцію до 54 км.

Влітку 2022 року міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню оголосив про передачу Україні бронетранспортерів VAB і протикорабельних ракет Exocet. Пізніше стало відомо про те, що Україна отримала від Франції 155-мм самохідні гаубиці TRF1, реактивні системи залпового вогню M270 (версія LRU) і зенітні ракетні комплекси малої дальності Crotale.

На початку 2023 року Макрон повідомив, що Франція передасть Україні кілька десятків колісних танків AMX-10RC, які вже через кілька місяців бійці ЗСУ використовували під час контрнаступу на півдні України.

А в липні 2023 року Франція оголосила про передачу Україні високоточних крилатих ракет дальнього радіуса дії SCALP-EG. Їх активно використовують для нанесення ударів по військових об'єктах окупантів на захопленій території України.

У лютому поточного року Франція уклала з Україною документ про гарантії безпеки, що передбачає надання допомоги в довгостроковій перспективі. У березні Міноборони Франції повідомило, що за час війни передали Україні військового обладнання на 2,6 млрд євро, а ще 1,2 млрд було спрямовано до Європейського фонду миру. Таким чином Україна отримала від Франції військової підтримки на щонайменше 3,8 млрд євро.

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Енергетична підтримка

Франція почала надавати Україні енергетичну підтримку наприкінці 2022 року, коли росіяни почали завдавати ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Тоді Париж передав Києву 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.

Пізніше Міненерго відзвітувало, що Франція відправила Україні 22 вантажі енергетичного обладнання загальною вагою 183 тонни. Йдеться про генератори різної потужності, автоматичні вимикачі, спецодяг і газове обладнання.

Минулого літа глава Міненерго України Герман Галущенко повідомив, що відновлення українського енергосектору відбуватиметься із впровадженням інноваційних розробок і технологій, маючи на увазі Францію. В лютому цього року стало відомо, що Франція висловлює зацікавленість у співпраці з Україною в атомному секторі.

За словами Галущенка, така співпраця посилить енергетичну безпеку України, Франції та всієї Європи, зменшивши залежність від російської атомної галузі. А пізніше уряд України вирішив залучити від Франції 200 млн євро грантових коштів на відновлення критичної інфраструктури.

Гуманітарна допомога і розмінування

Париж надає гуманітарну підтримку Києву з перших днів війни. Наприклад, у березні 2022 року офіційний представник МЗС Франції оголосив про рішення уряду виділити 100 млн євро для надання допомоги постраждалим під час війни в Україні.

Трохи пізніше стало відомо, що місцеві французькі організації відправляли в Україну гуманітарні конвої, до яких входили молоко, дитяче харчування, медичне обладнання та автомобіль "швидкої допомоги".

У вересні 2022 року міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що її країна відправить в Україну корабель із понад 1000 тонн гуманітарного вантажу. А вже 2023 року в Мінекономіки України повідомили, що Франція має низку пропозицій щодо гуманітарного розмінування і має намір скерувати до свого посольства в Україні радника, який займатиметься цими питаннями.