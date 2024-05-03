Крылатые ракеты, корабль гуманитарки и не только. Какую помощь Франция передавала Украине

Франция поддерживает Украину с начала полномасштабной войны и предоставила десятки пакетов военной, энергетической и гуманитарной помощи. Речь идет о крылатых ракетах, бронемашинах, генераторах и многом другом.

Какую помощь получила Украина от Франции за время полномасштабной войны - в материале РБК-Украина .

Содержание

Поставки оружия

Энергетическая поддержка

Гуманитарная помощь и разминирование

Поставки оружия

Франция начала оказывать военную поддержку сразу же после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Уже через несколько дней большой войны Париж отправил в Киев противотанковые комплексы Milan и переносные зенитные ракетные комплексы Mistral. Это оружие было крайне необходимым для остановки продвижения российских войск.

Уже через несколько месяцев президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о поставке первой партии самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые в значительных объемах поставляют и сейчас. Эта артустановка может похвастаться своей дальнобойностью, ведь может наносить удары на дистанцию до 54 км.

Летом 2022 года министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил о передаче Украине бронетранспортеров VAB и противокорабельных ракет Exocet. Позже стало известно о том, что Украина получила от Франции 155-мм самоходные гаубицы TRF1, реактивные системы залпового огня M270 (версия LRU) и зенитные ракетные комплексы малой дальности Crotale.

В начале 2023 года Макрон сообщил, что Франция передаст Украине несколько десятков колесных танков AMX-10RC, которые уже через несколько месяцев бойцы ВСУ использовали во время контрнаступления на юге Украины.

А в июле 2023 года Франция объявила о передаче Украине высокоточных крылатых ракет дальнего радиуса действия SCALP-EG. Их активно используют для нанесения ударов по военным объектам оккупантов на захваченной территории Украины.

В феврале текущего года Франция заключила с Украиной документ о гарантиях безопасности, предусматривающий оказание помощи в долгосрочной перспективе. В марте Минобороны Франции сообщило, что за время войны передали Украине военного оборудования на 2,6 млрд евро, а еще 1,2 млрд было направлено в Европейский фонд мира. Таким образом Украина получила от Франции военной поддержки на минимум 3,8 млрд евро.

Энергетическая поддержка

Франция начала оказывать Украине энергетическую поддержку в конце 2022 года, когда россияне начали наносить ракетные удары по критической инфраструктуре. Тогда Париж передал Киеву 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.

Позже Минэнерго отчиталось, что Франция отправила Украине 22 груза энергетического оборудования общим весом 183 тонны. Речь идет о генераторах различной мощности, автоматических выключателях, спецодежде и газовом оборудовании.

Прошлым летом глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что восстановление украинского энергосектора будет происходить с внедрением инновационных разработок и технологий, имея в виду Францию. В феврале этого года стало известно, что Франция выражает заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в атомном секторе.

По словам Галущенко, такое сотрудничество усилит энергетическую безопасность Украины, Франции и всей Европы, уменьшив зависимость от российской атомной отрасли. А позже правительство Украины решило привлечь от Франции 200 млн евро грантовых средств на восстановление критической инфраструктуры.

Гуманитарная помощь и разминирование

Париж оказывает гуманитарную поддержку Киеву с первых дней войны. Например, в марте 2022 года официальный представитель МИД Франции объявил о решении правительства выделить 100 млн евро для оказания помощи пострадавшим во время войны в Украине.

Чуть позже стало известно, что местные французские организации отправляли в Украину гуманитарные конвои, в которые входили молоко, детское питание, медицинское оборудование и автомобиль "скорой помощи".

В сентябре 2022 года министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что ее страна отправит в Украину корабль с более 1000 тонн гуманитарного груза. А уже в 2023 году в Минэкономики Украины сообщили, что Франция имеет ряд предложений по гуманитарному разминированию и намерена направить в свое посольство в Украине советника, который будет заниматься этими вопросами.