Крилаті ракети, "Кинджали" і не тільки: головне про масовану атаку РФ по Україні цієї ночі

Чим атакував ворог

За повідомленнями Повітряних сил, для удару по Україні ворог застосував:

"Шахеди"

аеробалістичні ракети "Кинджал"

Також повідомлялось про крилаті ракети з акваторії Чорного моря та з бортів стратегічної авіації РФ.



"Шахеди"

Ще з вечора середи, 20 серпня, російські окупанти запустили групи ударних дронів по типу "Шахед" з різних напрямків. Попередньо, основною ціллю ворога був Київ. Однак згодом Повітряні сили уточнили, що російські дрони рухаються у різних напрямках.

Близько опівночі повідомлялось про вибухи та роботу ППО у Києві. Наразі про наслідки чи постраждалих - не відомо. Також місцеві ЗМІ писали про вибухи у Чернігові.

Станом на 03:30 21 серпня, "Шахеди" фіксуються:

Нова група ворожих БпЛА на Чернігівщині, курс південно-західний.

Група ворожих БпЛА на Чернігівщині, курсом на Київщину.

Група "шахедів" на Київщині, курсом на Житомирщину та Вінниччину.

БпЛА на півночі та півдні Вінниччині, в західному напрямку.

Група ворожих БпЛА на Черкащині, курсом на захід.

Група ворожих БпЛА на півночі Житомирщини, в західному напрямку.

Група ворожих БпЛА на Рівенщині, в північно-західному напрямку.

Група "шахедів" на Хмельниччині, в західному напрямку.

Ракети "Кинджал"

Близько 03:00 росіяни підняли у повітря декілька бортів Міг-31К. Майже відразу повідомлялось про пуски ракет "Кинджал". За даними Повітряних сил, вони рухались у напрямку Рівненської області.

Згодом кореспондент РБК-Україна підтвердив, що на Рівненщині пролунали вибухи.

Крилаті ракети

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров о 03:06 повідомив про загрозу крилатих ракет для його регіону та всіх, де оголошено сигнал тривоги.

Водночас, моніторингові Telegram-канали почали повідомляти про пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. А згодом Повітряні сили попередили про ракети на Херсонщині, які мають північно-західний курс.

Під атакою західні регіони

Цього разу основою ціллю російської армії виявились західні області України. Вибухи лунали не лише у Рівненській області, а у Львові та Луцьку.

Зокрема, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті було чути три вибухи.

"У Львові було чути вибухи. Можливо це була робота ППО. З’ясовуємо деталі.

У напрямку Львова летять ще два "Шахеди", - написав він.

Окрім того, у мережі повідомлялось про вибухи у Мукачево, що на Закарпатті. Однак офіційно такої інформації не надходило.