Крылатые ракеты, "Кинжалы" и не только: главное о массированной атаке РФ по Украине этой ночью

Российская армия массированно атаковала Украину 21 августа. Враг применил "Шахеды", крылатые ракеты, а также "Кинжалы". Во многих регионах ПВО работала по вражеским целям.
Все что известно о комбинированной атаке на Украину - читайте в материале РБК-Украина ниже.
По сообщениям Воздушных сил, для удара по Украине враг применил:
Также сообщалось о крылатых ракетах.
Еще с вечера среды, 20 августа, российские оккупанты запустили группы ударных дронов по типу "Шахед" с разных направлений. Предварительно, основной целью врага был Киев. Однако впоследствии Воздушные силы уточнили, что российские дроны движутся в разных направлениях.
Около полуночи сообщалось о взрывах и работе ПВО в Киеве. Сейчас о последствиях или пострадавших - не известно. Также местные СМИ писали о взрывах в Чернигове.
По состоянию на 03:30 21 августа, "Шахеды" фиксируются:
Около 03:00 россияне подняли в воздух несколько бортов МиГ-31К. Почти сразу сообщалось о пусках ракет "Кинжал". По данным Воздушных сил, они двигались в направлении Ровенской области.
Впоследствии корреспондент РБК-Украина подтвердил, что в Ровенской области прогремели взрывы.
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в 03:06 сообщил об угрозе крылатых ракет для его региона и всех, где объявлен сигнал тревоги.
В то же время, мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о пуске крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. А впоследствии Воздушные силы предупредили о ракетах на Херсонщине, которые имеют северо-западный курс.
При подготовке материала использовалась информация из соцсетей Воздушных сил и представителей региональных органов власти.