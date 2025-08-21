Крылатые ракеты, "Кинжалы" и не только: главное о массированной атаке РФ по Украине этой ночью

Чем атаковал враг

По сообщениям Воздушных сил, для удара по Украине враг применил:

"Шахеды"

аэробаллистические ракеты "Кинжал"

Также сообщалось о крылатых ракетах.



"Шахеды"

Еще с вечера среды, 20 августа, российские оккупанты запустили группы ударных дронов по типу "Шахед" с разных направлений. Предварительно, основной целью врага был Киев. Однако впоследствии Воздушные силы уточнили, что российские дроны движутся в разных направлениях.

Около полуночи сообщалось о взрывах и работе ПВО в Киеве. Сейчас о последствиях или пострадавших - не известно. Также местные СМИ писали о взрывах в Чернигове.

По состоянию на 03:30 21 августа, "Шахеды" фиксируются:

Новая группа вражеских БпЛА на Черниговщине, курс юго-западный.

Группа вражеских БпЛА на Черниговщине, курсом на Киевщину.

Группа "шахедов" на Киевщине, курсом на Житомирщину и Виннитчину.

БпЛА на севере и юге Винницкой области, в западном направлении.

Группа вражеских БпЛА в Черкасской области, курсом на запад.

Группа вражеских БпЛА на севере Житомирщины, в западном направлении.

Группа вражеских БпЛА на Ровенщине, в северо-западном направлении.

Группа "шахедов" на Хмельнитчине, в западном направлении.

Ракеты "Кинжал"

Около 03:00 россияне подняли в воздух несколько бортов МиГ-31К. Почти сразу сообщалось о пусках ракет "Кинжал". По данным Воздушных сил, они двигались в направлении Ровенской области.

Впоследствии корреспондент РБК-Украина подтвердил, что в Ровенской области прогремели взрывы.

Крылатые ракеты

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в 03:06 сообщил об угрозе крылатых ракет для его региона и всех, где объявлен сигнал тревоги.

В то же время, мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о пуске крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. А впоследствии Воздушные силы предупредили о ракетах на Херсонщине, которые имеют северо-западный курс.