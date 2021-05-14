Криклия может заменить глава "Укравтодора", - источник

Стало известно, кто может заменить Владислава Криклия после его отставки из министерства инфраструктуры. Кандидатом на эту должность рассматривают главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в команде президента Владимира Зеленского.

"На должность министра инфраструктуры будет претендовать Александр Кубраков, глава "Укравтодора". Абсолютно положительные отзывы о его работе", - сказала она.

Информацию о том, что Кубраков претендует на должность министра инфраструктуры в комментарии РБК-Украина подтвердила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Александр Кубраков стал главой "Укравтодора" в 2019 году, когда страну возглавил Владимир Зеленский. До "Укравтодора" Кубраков работал советником мэра Киева Виталия Кличко в ИТ-сфере, а также исполнительным директором Ассоциации "Информационные технологии Украины" и руководителем сектора "IT и Телеком" в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

Напомним, сегодня стало известно, что Криклий подал в отставку с поста министра инфраструктуры. В отставку также подал министр развития экономики Игорь Петрашко. Соответствующие заявления сегодня поступили в Верховную Раду.

Планируется, что вопрос отставки министров нардепы рассмотрят на следующей неделе, но сначала это обсудят на заседании фракции "Слуга народа".

Кроме того, на предстоящем заседании фракция СН планирует обсудить возможность отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Как недавно заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, каждый действующий министр должен быть готов к отставке, если будет неэффективно работать.