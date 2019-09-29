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Криклій розповів, скільки коштуватиме відновлення інфраструктури Донбасу

Новини » Політика    29.09.2019 - 00:09
Криклій розповів, скільки коштуватиме відновлення інфраструктури Донбасу
Фото: Владислав Криклій (hsc.gov.ua)

Наразі ведуться переговори з іноземними інвесторами

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів, скільки коштів необхідно для відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами міністра, на відновлення Донбасу не можуть підняти один чи два річні бюджети.

"Треба говорити про більш великі горизонти. Тому що, для прикладу, запорізький міст - це приблизно 14-15 мільярдів гривень. А весь дорожній фонд - 74 мільярди гривень", - розповів Криклій.

За його словами, азовський і східний регіони є пріоритетними у відновленні доріг. Він також повідомив, що Україна проводить переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування інфраструктурних проєктів. Серед ймовірних інвесторів - Словаччина, Румунія, Польща.

"Міжнародні організації готові допомагати дуже активно. ЄБРР у цьому році рекордно якраз із тими програмами, які ми будемо ще до кінця року брати, то рекордна сума по фінансуванню інфраструктурних проектів буде. Вони сказали: понад мільярд доларів чи євро. Власне, рухаємося. І будемо тільки нарощувати ці темпи", - сказав Криклій.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 1 вересня зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою та запропонував йому взяти участь у процесі відновлення Донбасу.

РБК-Україна писало, що Зеленський також пропонував Варшаві взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу під час зустрічі з головою Ради міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецким.

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