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Криклій розповів про залучення інвесторів для "Укрпошти"

Новини » Суспільство    30.09.2019 - 05:58
Криклій розповів про залучення інвесторів для "Укрпошти"
Фото: "Укрпошта" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Міністр інфраструктури хотів би бачити серед партнерів "Укрпошти" Amazon та Alibaba

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вбачає розвиток "Укрпошти" у залученні стратегічного партнера, який інвестуватиме у проект. Про це він заявив у інтерв’ю "Радіо Свобода".

Зі слів міністра, "Укрпошту" не планують віддавати у приватні руки.

"Щодо приватизації, то я не впевнений, що ми будемо обирати модель Бразилії - там вони повністю національного оператора віддали під приватизацію. Тому що це питання все ж таки стратегічної інфраструктури. Не зовсім правильно і безпечно віддавати її у приватні руки", - сказав Криклій.

Міністр додав, що найімовірнішим є варіант залучення стратегічного партнера, який інвестуватиме у проект, навівши як приклад таких світові компанії Amazon та Alibaba.

"Швидше будемо говорити про стратегічного інвестора, партнера. Бажано було б, щоб це був хтось з великих e-commerce проектів світових - я не знаю, наприклад, Amazon, Alibaba - от хто буде готовий заходити. Тоді ми зможемо отримати великий імпульс і велику кількість інвестицій у логістичні центри... давати кращу якість послуг", - розповів Криклій.

Він додав, що міністерство веде перемови, але ще зарано говорити про результати.

"Найкраще, що може статися з "Укрпоштою", - якщо ми знайдемо стратегічного партнера. Нас цікавить стратегічний інвестор, який почне вкладати", - сказав міністр.

Нагадаємо, тарифи на послуги АТ "Укрпошта" з 1 січня 2020 року зростуть на 15-20%.

Hyperloop в Україні не буде, - Криклій Тарифи "Укрпошти" зростуть на 15-20%
Новини України УкрпоштаМІУ
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