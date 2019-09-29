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Криклій пояснив слова про пасажирські перевезення з Кримом

Новини » Політика    29.09.2019 - 14:27
Криклій пояснив слова про пасажирські перевезення з Кримом
Фото: Владислав Криклій (hsc.gov.ua)

Перевезення не здійснюватимуться на окупованих територіях

Україна не буде здійснювати пасажирські перевезення з або на тимчасово окуповані території Криму. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій на сторінці у Facebook.

Як пояснив Криклій, в інтерв'ю "Радіо Свобода" він говорив про пасажирські перевезення від контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Чонгар" та "Каланчак" по підконтрольній українському уряду території. Пасажирські перевезення в окупований Крим здійснюватися не будуть.

"Не йдеться про відновлення будь-яких рейсів до/з окупованого Криму. Йдеться про створення людських умов для пасажирів, які матимуть змогу на станції біля КПВВ сісти в автобус легального українського перевізника і прямувати далі Україною", - написав міністр.

Криклій пояснив слова про пасажирські перевезення з Кримом

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна плануэ запустити пасажирські перевезення на адміністративній межі з окупованим Кримом. Тоді Криклій заявляв, що пасажирські перевезення здійснюватимуться від КПВВ "Чонгар" та "Каланчак".

Також РБК-Україна писало, що на адміністративній межі з окупованим Кримом розпочалося будівництво двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Чонгар" та "Каланчак". Президент Володимир Зеленський доручив завершити будівництво режимних зон нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" до 15 листопада.

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