Криклий назвал возможные сроки подписания соглашения об открытом небе с ЕС

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, процесс подготовки к подписания соглашения об открытом небе продолжается.

"Как для нас, так и для европейской стороны скорое заключение этого соглашения является одним из главных совместных задач на сегодня. Рассчитываем на его подписание уже во второй половине июня", - сказал он.

Министр отметил, что подписание соглашения позволит приблизить украинских авиаперевозчиков к европейским, а также снять монополию на отдельные маршруты и облегчить открытие новых.

"В будущем как и украинская, так и европейская сторона будут иметь неограниченные коммерческие права на полеты внутри Украины и между Украиной и ЕС. Это позволит не только существенно повысить конкуренцию на рынке, но и будет способствовать снижению цен на билеты", - пояснил Криклий.

Также заключение соглашения позволит быстрее восстановить рынок авиаперевозок в результате коронакризиса.