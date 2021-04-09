UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Криклий назвал возможные сроки подписания соглашения об открытом небе с ЕС

Автор: Игорь Литвиненко

Украина рассчитывает подписать соглашение об открытом небе с Европейским союзом до конца июня. Перед этим проект соглашения должен быть одобрен Советом Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, процесс подготовки к подписания соглашения об открытом небе продолжается.

"Как для нас, так и для европейской стороны скорое заключение этого соглашения является одним из главных совместных задач на сегодня. Рассчитываем на его подписание уже во второй половине июня", - сказал он.

Министр отметил, что подписание соглашения позволит приблизить украинских авиаперевозчиков к европейским, а также снять монополию на отдельные маршруты и облегчить открытие новых.

"В будущем как и украинская, так и европейская сторона будут иметь неограниченные коммерческие права на полеты внутри Украины и между Украиной и ЕС. Это позволит не только существенно повысить конкуренцию на рынке, но и будет способствовать снижению цен на билеты", - пояснил Криклий.

Также заключение соглашения позволит быстрее восстановить рынок авиаперевозок в результате коронакризиса.

Напомним, вчера Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета Европы о подписании соглашения об открытом небе между Украиной и ЕС.

Изначально предполагалось, что соглашение между Украиной и ЕС об открытом небе может быть подписана до конца 2020 года. Однако после подписание документа отсрочили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владислав Криклий
Читайте также
Аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали. Впереди еще голосование
В Украине запускают автоматизированную систему тестирования моряков
Прогноз погоды