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Криклій назвав можливі терміни підписання угоди про відкрите небо з ЄС

Автор: Ігор Литвиненко

Україна розраховує підписати угоду про відкрите небо з Європейським союзом до кінця червня. Перед цим проект угоди повинен бути схвалений Радою Європи.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, процес підготовки до підписання угоди про відкрите небо триває.

"Як для нас, так і для європейської сторони швидке укладення цієї угоди є одним з головних спільних завдань на сьогодні. Розраховуємо на його підписання вже у другій половині червня", - сказав він.

Міністр зазначив, що підписання угоди дозволить наблизити українських авіаперевізників до європейських, а також зняти монополію на окремі маршрути і полегшити відкриття нових.

"У майбутньому як і українська, так і європейська сторона будуть мати необмежені комерційні права на польоти в межах України та між Україною і ЄС. Це дозволить не тільки істотно підвищити конкуренцію на ринку, але і буде сприяти зниженню цін на квитки", - пояснив Криклій.

Також укладення угоди дозволить швидше відновити ринок авіаперевезень в результаті коронакризи.

Нагадаємо, вчора Єврокомісія схвалила оновлений проект рішення Ради Європи про підписання угоди про відкрите небо між Україною та ЄС.

Спочатку передбачалося, що угода між Україною і ЄС про відкрите небо може бути підписана до кінця 2020 року. Однак після підписання документа відтермінували.

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Новини України Владислав Криклій
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