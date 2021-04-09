Криклій назвав можливі терміни підписання угоди про відкрите небо з ЄС

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, процес підготовки до підписання угоди про відкрите небо триває.

"Як для нас, так і для європейської сторони швидке укладення цієї угоди є одним з головних спільних завдань на сьогодні. Розраховуємо на його підписання вже у другій половині червня", - сказав він.

Міністр зазначив, що підписання угоди дозволить наблизити українських авіаперевізників до європейських, а також зняти монополію на окремі маршрути і полегшити відкриття нових.

"У майбутньому як і українська, так і європейська сторона будуть мати необмежені комерційні права на польоти в межах України та між Україною і ЄС. Це дозволить не тільки істотно підвищити конкуренцію на ринку, але і буде сприяти зниженню цін на квитки", - пояснив Криклій.

Також укладення угоди дозволить швидше відновити ринок авіаперевезень в результаті коронакризи.