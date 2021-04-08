Еврокомиссия одобрила проект соглашения об открытом небе с Украиной

В четверг, 8 апреля, Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения об открытом небе между Украиной и ЕС, а также государствами-членами Евросоюза. Следующий шаг - внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение.

Об этом сообщила пресс-служба представительства Украины в Европейском союзе в Facebook.

"Заключение этого соглашения будет способствовать созданию общего авиационного пространства между Украиной и ЕС на основе общих и надежных стандартов ЕС в сфере безопасности полетов, управления воздушным движением и защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашением предусмотрено увеличения количества рейсов, расширение географии. Кроме того, благодаря соглашению откроются новые возможности для граждан и бизнеса.

"Общее авиационное пространство Украина-ЕС создаст условия для новых коммерческих возможностей авиалиний Украины и государств-членов ЕС, а также будет способствовать привлечению инвестиций в авиационную сферу Украины", - говорится в сообщении.