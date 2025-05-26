"Крик зі стіни": у Києві чоловік застряг у вентиляції між поверхами будинку (фото, відео)

Як рятували чоловіка, що "застряг у стіні"

У прес-службі Патрульної поліції Києва розповіли, що вчора на спецлінію "112" небайдужі громадяни повідомили про те, що у під'їзді однієї з багатоповерхівок Оболонського району чоловік кличе на допомогу.

Уточнюється, що прибувши на місце події, напарники Михайло Щербак та Павло Шишак "почули поклики про допомогу зі стіни під'їзду на одному з поверхів".

"Нам вдалося встановити контакт із громадянином, і він зміг пояснити, що перебував на даху будинку й випадково впав у вентиляційну шахту", - повідомили правоохоронці.

До порятунку чоловіка долучились спеціалісти ДСНС (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Зазначається, що:

напарники залучили на допомогу рятувальників:

встановили, що чоловік застряг між другим і третім поверхами;

спільними зусиллями евакуювали громадянина з кам'яної пастки;

передали постраждалого медикам.

Постраждалого чоловіка врятували та передали медикам (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

"Містянина ушпиталили. Дякуємо колегам за допомогу та ще одне врятоване життя", - підсумували у поліції.

Тим часом у прес-службі Головного управління ДСНС України у місті Києві уточнили, що:

подія трапилась у дев'ятиповерхівці на вулиці Йорданській;

повідомлення від патрульної поліції надійшло до рятувальників 25 травня о 13:56.

"Завдяки злагодженій дії з працівниками Патрульної поліції Києва, за допомогою бензорізу, електричного, гідравлічного та шанцевого інструменту потерпілого було деблоковано та передано медикам", - поділились у ДСНС.