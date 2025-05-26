"Крик зі стіни": у Києві чоловік застряг у вентиляції між поверхами будинку (фото, відео)

У Києві сталась незвичайна подія. У під'їзді багатоповерхівки чоловік кликав на допомогу просто зі стіни на одному з поверхів.
Докладніше про те, що саме сталось та як поліція й ДСНС рятували постраждалого, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
У прес-службі Патрульної поліції Києва розповіли, що вчора на спецлінію "112" небайдужі громадяни повідомили про те, що у під'їзді однієї з багатоповерхівок Оболонського району чоловік кличе на допомогу.
Уточнюється, що прибувши на місце події, напарники Михайло Щербак та Павло Шишак "почули поклики про допомогу зі стіни під'їзду на одному з поверхів".
"Нам вдалося встановити контакт із громадянином, і він зміг пояснити, що перебував на даху будинку й випадково впав у вентиляційну шахту", - повідомили правоохоронці.
Зазначається, що:
"Містянина ушпиталили. Дякуємо колегам за допомогу та ще одне врятоване життя", - підсумували у поліції.
Тим часом у прес-службі Головного управління ДСНС України у місті Києві уточнили, що:
"Завдяки злагодженій дії з працівниками Патрульної поліції Києва, за допомогою бензорізу, електричного, гідравлічного та шанцевого інструменту потерпілого було деблоковано та передано медикам", - поділились у ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві чоловік впав у шахту ліфта з дев'ятого поверху.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служби Патрульної поліції Києва та Головного управління ДСНС України у місті Києві у Facebook.
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