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"Крик зі стіни": у Києві чоловік застряг у вентиляції між поверхами будинку (фото, відео)

У Києві рятували чоловіка, який застряг у вентиляції між поверхами будинку (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Ірина Костенко

У Києві сталась незвичайна подія. У під'їзді багатоповерхівки чоловік кликав на допомогу просто зі стіни на одному з поверхів.

Докладніше про те, що саме сталось та як поліція й ДСНС рятували постраждалого, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як рятували чоловіка, що "застряг у стіні"

У прес-службі Патрульної поліції Києва розповіли, що вчора на спецлінію "112" небайдужі громадяни повідомили про те, що у під'їзді однієї з багатоповерхівок Оболонського району чоловік кличе на допомогу.

Уточнюється, що прибувши на місце події, напарники Михайло Щербак та Павло Шишак "почули поклики про допомогу зі стіни під'їзду на одному з поверхів".

"Нам вдалося встановити контакт із громадянином, і він зміг пояснити, що перебував на даху будинку й випадково впав у вентиляційну шахту", - повідомили правоохоронці.

До порятунку чоловіка долучились спеціалісти ДСНС (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Зазначається, що:

  • напарники залучили на допомогу рятувальників:
  • встановили, що чоловік застряг між другим і третім поверхами;
  • спільними зусиллями евакуювали громадянина з кам'яної пастки;
  • передали постраждалого медикам.

Постраждалого чоловіка врятували та передали медикам (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

"Містянина ушпиталили. Дякуємо колегам за допомогу та ще одне врятоване життя", - підсумували у поліції.

Тим часом у прес-службі Головного управління ДСНС України у місті Києві уточнили, що:

  • подія трапилась у дев'ятиповерхівці на вулиці Йорданській;
  • повідомлення від патрульної поліції надійшло до рятувальників 25 травня о 13:56.

"Завдяки злагодженій дії з працівниками Патрульної поліції Києва, за допомогою бензорізу, електричного, гідравлічного та шанцевого інструменту потерпілого було деблоковано та передано медикам", - поділились у ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві чоловік впав у шахту ліфта з дев'ятого поверху.

Читайте також, як у Рівному чоловік 10 років проходив зі скалкою в носі.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служби Патрульної поліції Києва та Головного управління ДСНС України у місті Києві у Facebook.

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