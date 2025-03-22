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У Києві чоловік впав у шахту ліфта з дев'ятого поверху: що відомо

Субота 22 березня 2025 21:16
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У Києві чоловік впав у шахту ліфта з дев'ятого поверху: що відомо Фото: чоловіка вдалося врятувати (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні у Києві рятувальники визволили чоловіка, який впав у шахту ліфта і пролетів 5 поверхів. Подія сталася в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС України у місті Київ.

"22 березня о 17:21 надійшло повідомлення про те, що у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Красилівській у ліфтовій шахті на рівні 4-го поверху знаходиться людина", - сказано у дописі.

Рятувальникам вдалось дістатися до потерпілого чоловіка. Як виявилося, він впав у шахту ліфта на 9-му поверсі та зачепився в тросах вже на рівні 4-го поверху, де й чекав на порятунок.

"За допомогою драбини-палиці рятувальники допомогли йому вибратися з пастки, після чого передали бригаді (швидкої медичної допомоги - ред.)", - додали у ДСНС.

У Києві чоловік впав у шахту ліфта з дев'ятого поверху: що відомо

Раніше РБК-Україна повідомляло, яких простих правил дотримуватися дітям у тому разі, якщо застрягли в ліфті.

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Київ ДСНС
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