"Крик из стены": в Киеве мужчина застрял в вентиляции между этажами дома (фото, видео)

В Киеве произошло необычное событие. В подъезде многоэтажки мужчина звал на помощь прямо из стены на одном из этажей.
Подробнее о том, что именно произошло и как полиция и ГСЧС спасали пострадавшего, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В пресс-службе Патрульной полиции Киева рассказали, что вчера на спецлинию "112" неравнодушные граждане сообщили о том, что в подъезде одной из многоэтажек Оболонского района мужчина зовет на помощь.
Уточняется, что прибыв на место происшествия, напарники Михаил Щербак и Павел Шишак "услышали призывы о помощи из стены подъезда на одном из этажей".
"Нам удалось установить контакт с гражданином, и он смог объяснить, что находился на крыше дома и случайно упал в вентиляционную шахту", - сообщили правоохранители.
Отмечается, что:
"Горожанина госпитализировали. Спасибо коллегам за помощь и еще одну спасенную жизнь", - подытожили в полиции.
Между тем в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве уточнили, что:
"Благодаря слаженным действиям с работниками патрульной полиции Киева, с помощью бензореза, электрического, гидравлического и шанцевого инструмента пострадавший был деблокирован и передан медикам", - поделились в ГСЧС.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве мужчина упал в шахту лифта с девятого этажа.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-службы Патрульной полиции Киева и Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве в Facebook.
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