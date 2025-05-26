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"Крик из стены": в Киеве мужчина застрял в вентиляции между этажами дома (фото, видео)

В Киеве спасали мужчину, который застрял в вентиляции между этажами дома (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве произошло необычное событие. В подъезде многоэтажки мужчина звал на помощь прямо из стены на одном из этажей.

Подробнее о том, что именно произошло и как полиция и ГСЧС спасали пострадавшего, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как спасали мужчину, который "застрял в стене"

В пресс-службе Патрульной полиции Киева рассказали, что вчера на спецлинию "112" неравнодушные граждане сообщили о том, что в подъезде одной из многоэтажек Оболонского района мужчина зовет на помощь.

Уточняется, что прибыв на место происшествия, напарники Михаил Щербак и Павел Шишак "услышали призывы о помощи из стены подъезда на одном из этажей".

"Нам удалось установить контакт с гражданином, и он смог объяснить, что находился на крыше дома и случайно упал в вентиляционную шахту", - сообщили правоохранители.

К спасению мужчины присоединились специалисты ГСЧС (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Отмечается, что:

  • напарники привлекли на помощь спасателей:
  • установили, что мужчина застрял между вторым и третьим этажами;
  • совместными усилиями эвакуировали гражданина из каменной ловушки;
  • передали пострадавшего медикам.

Пострадавшего мужчину спасли и передали медикам (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

"Горожанина госпитализировали. Спасибо коллегам за помощь и еще одну спасенную жизнь", - подытожили в полиции.

Между тем в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве уточнили, что:

  • событие произошло в девятиэтажке на улице Иорданской;
  • сообщение от патрульной полиции поступило к спасателям 25 мая в 13:56.

"Благодаря слаженным действиям с работниками патрульной полиции Киева, с помощью бензореза, электрического, гидравлического и шанцевого инструмента пострадавший был деблокирован и передан медикам", - поделились в ГСЧС.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве мужчина упал в шахту лифта с девятого этажа.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-службы Патрульной полиции Киева и Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве в Facebook.

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