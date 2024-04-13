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"Крихітка на мільярд доларів". Ф'юрі озвучив захмарні фінансові цілі в боксі

Фото: Тайсон Ф'юрі хоче стати мільярдером (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Британський боксер Тайсон Ф'юрі за місяць до поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті проти українця Олександра Усика поділився намірами стати першим мільярдером у світі боксу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News 24.

35-річний "Циганський Король" продовжуватиме виходити в ринг, допоки не заробить мільярд доларів. Для досягнення переконливої фінансової позначки скандальний британець прагне продовжувати співпрацю з аравійськими інвесторами.

"Це просто неймовірно. Я точно на шляху до того, щоб стати першим мільярдером у боксі. І, звісно, я хочу цей мільярд доларів. Я зовсім не найдешевший боксер. Я дорогий, мабуть, найбільш оплачуваний. Якщо ти хочеш чогось хорошого, то повинен за це заплатити, правда?" – заявив Ф'юрі.

Британець навіть у разі досягнення фінансової мети не буде першим боксером-мільярдером в історії. Легендарний середньоваговик Флойд Мейвезер за період яскравої кар'єри заробив орієнтовно 1,1 млрд доларів. Власний капітал американця становить 450 млн "зелених".

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Битва чемпіонів визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець поєдинку стане першим боксером із цим титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Тайсон Ф'юріБокс