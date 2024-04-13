"Крошка на миллиард долларов". Фьюри озвучил заоблачные финансовые цели в боксе

35-летний "Цыганский Король" будет продолжать выходить в ринг, пока не заработает миллиард долларов. Для достижения убедительной финансовой отметки скандальный британец стремится продолжить сотрудничество с аравийскими инвесторами.

"Это просто невероятно. Я точно на пути к тому, чтобы стать первым миллиардером в боксе. И, конечно, я хочу этот миллиард долларов. Я совсем не самый дешевый боксер. Я дорог, пожалуй, самый оплачиваемый. Если ты хочешь чего-нибудь хорошего, то должен за это заплатить, правда?" – заявил Фьюри.

Британец даже в случае достижения финансовой цели не станет первым боксером-миллиардером в истории. Легендарный средневес Флойд Мейвезер за период яркой карьеры заработал ориентировочно 1,1 млрд долларов. Собственный капитал американца составляет 450 млн "зеленых".

Что известно о бое Усик – Фьюри

Битва чемпионов определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель поединка станет первым боксером с этим титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец после двух побед над британцем Джошуа собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. Тем временем "Цыганский Король" еще с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительный бой примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри осенью едва одолел Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге. Третий срыв поединка обойдется виновнику в 10 млн долларов.