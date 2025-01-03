Крига на вашому авто: чому це так небажано

Волога погода на фоні легких морозів дарує автомобілістам ще й такий сюрприз: вся машина ховається під тонким шаром льоду. Це загрозливо на вигляд і некорисно на ділі. Автожурналісти rbc.ua розповідають, чим небезпечна крига на авто і як з цим боротись.

Про те, чому лід на кузові автомобіля – це погано, читайте в матеріалі РБК-Україна .

З точки зору користування машиною лід не становить великої проблеми – головне, прибрати його з вікон, щоб добре бачити все навколо машини. Для цього хоч і доведеться почекати з чверть години, поки опалювач салону підігріє кожне скло, але саме воно не постраждає (звісно, якщо не подряпати його жорстким скребком). А от лакофарбове покриття сприймає лід неоднозначно. І фактично для ЛФП є дві загрози.

Будьте обережні з льодом

Як не дивно, найбільш ймовірну шкоду лаку і фарбі може завдати не сам лід, а власник, який з надмірною енергією буде той лід прибирати. Отже,

Не слід здирати лід з пофарбованих частин кузова – подряпини на лаку і фарбі гарантовані;

Фари та ліхтарі нинішніх авто теж легко пошкодити під час боротьби із зледенінням. Так само будьте обережні з ними при очищенні;

Всі передні вікна очищуйте не дряпанням та обстукуванням, а щіткою чи м’яким гумовим шкребком, попередньо добре прогрівши скло потоком гарячого повітря штатного опалювача. Корисною також буде рідина-розморожувач;

Коли волога замерзла всередині замків і ручок дверей, не застосовуйте силу, адже дуже часто ламаються пластикові деталі ручок. Застосовуйте рідину-дефростер (розморожувач) або пробуйте відчиняти двері з іншого боку авто. Це саме стосується і випадків, коли примерз гумовий ущільнювач дверей;

Перед увімкненням запалювання перевірте, чи вимкнені ваші склоочисники. Також переконайтесь, що вони вільні і відразу зможуть рухатися. Загроза у тому, що коли увімкнути двірники, які міцно тримає крига, можна нашкодити моторчику їхнього приводу.

Як лід руйнує наші машини

Найгірше, що може зробити машині вода, яка замерзає на кузові – ще почати його руйнування. Якщо машині більше 5 – 10 років (багато залежить від її марки), у місцях стиків кузовних деталей з’являються перші розтріскування фарби та захисних герметиків. Вода, яка потрапляє в ці тріщини, розмерзаючись, збільшується в об’ємі і розриває місця з’єднань. При цьому іноді її сила така, що руйнується не тільки синтетичний герметик, а й зварювальний шов або завальцовка країв двох деталей. Звісно, спочатку все відбувається на мікроскопічному, майже не помітному рівні, але для початку активних процесів корозії цього достатньо.

Що з цим робити? За великим рахунком, нічого: коли на кузові і стиках його деталей вже є тріщини, куди може потрапити вода, вона туди потрапить і свою недобру справу, швидше за все, зробить. Запобігти цьому можна було ще влітку, помітивши пошкодження фарби і герметиків на стиках і відновивши їх. Але настільки ретельними дослідженнями машини середньостатистичний автовласник зазвичай не займається. Через що, власне, автомобілі і мають свої обмеження за віком.

Як уберегти кузов від льоду

Проте, саме лакофарбове покриття захистити від руйнування доволі легко. Щоб у мікротріщини лаку і фарби не проникала волога, напередодні зими треба нанести на кузов захисну поліроль – так званий твердий віск (хоча іноді він буває і у формі рідкого препарату). Захисний віск не можна плутати з тим рідким воском, яким обдають машину на автомийці, щоб не витирати серветками. Захисний віск закриє всі мікротріщини на ЛФП, вода не потрапить у них, і відповідно, не руйнуватиме покриття.

Додатковим бонусом ви отримаєте захист від мікроподряпин жорстким снігом і частинками льоду – машина довше зберігатиме природний глянець поверхні.

Коротко

Примусово прибирати лід власне з кузова не треба, головне, звільнити від нього вікна і ручки дверей. Крижаний панцир насправді нестійкий і протягом дня облущиться сам – через зміну температури, сонячне світло та вібрації. А от пораду відносно воскування варто взяти до уваги.