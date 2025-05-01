"Крига скресла". Що означає згода Трампа на продаж зброї Україні: пояснення експерта

Схвалення експрезидентом США Дональдом Трампом постачання американського озброєння в Україну може стати початком ширшої військово-промислової співпраці між країнами.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Олег Саакян
"З'являється поле для ширшої співпраці в рамках цієї угоди як з американськими корпораціями, так і зокрема з ВПК. Бо вони тепер також зацікавлені постачати Україні зброю", - зазначив Саакян.
За його словами, схвалення експорту навіть на символічну суму вже створює прецедент.
"50 мільйонів - це сльози. Це дуже маленька сума і ще не зрозуміло, що там. Але сам прецедент того, що Трамп підписує експорт озброєння в Україну - це вже дуже добре. Крига скресла", - вважає експерт.
На його думку, цей крок може розглядатися як сигнал Москві: "Це може бути від нього як меседж до Москви, що він готовий піти на подібні кроки".
Він також припустив, що це рішення може мати внутрішньополітичне підґрунтя у США.
"І, звісно, він (Трамп - ред.) хоче зняти напругу всередині Республіканської партії, де ціла низка кроків непропорційних і схвальних до Путіна, прихильних і навпаки - тиск на Україну сприймається вже як ледь не зрада національних інтересів. Йому треба це знизити. І звідти ж - це готовність республіканців і демократів посилювати санкції проти Росії", - розповів Саакян.
Сьогодні стало відомо, що Держдепартамент США передав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт зброї Україні. Сума контакту - 50 млн доларів або більше.
Варто зазначити, це буде перший продаж зброї, затверджений адміністрацією Трампа для України. Після повернення Трампа до Білого дому нова військова допомога Україні не була виділена.
Раніше The New York Times повідомляв, що команда Трампа не розглядає можливості подальшої військової допомоги Україні, в той час як пакети, схвалені адміністрацією Джо Байдена, вже вичерпуються.
Президент Володимир Зеленський підкреслював, що Україна готова придбати у США зброю та системи ППО на суму від 30 до 50 мільярдів доларів. Зокрема, йдеться про системи Patriot або отримання ліцензії на їх виробництво. Пізніше він дав доручення отримати від США згоду щодо Patriot.
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