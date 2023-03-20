Кричав "Хайль, Гітлер". Окупант поскаржився на сина, якого можуть вигнати зі школи (перехоплення)

Російський військовий, який зараз знаходиться в Слов'янському районі, проводив розмову з сином. Той у школі разом з друзями після уроків кричав "Хайль, Гітлер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Поговорити окупанта з сином попросила його вчителька. Росіянин домовився з дружиною, щоб та увімкнула дітям російський пропагандистський фільм "Освобождение" про Другу світову війну.

"Він сьогодні перший у списках у школі пропагував фашизм: кричав "Хайль Гітлер", виходив із класу з піднятою рукою", - розповіла його дружина.

Батько дитини злився на хлопця, аргументуючи це тим, що він нібито бореться з нацизмом в Україні, а той пропагандує його вдома.

Окрім цього росіянин поскаржився на командування, яке проводить обшук посилок. З них забирають алкогольні напої й виливають рідину. Також підрозділ окупанта близько тижня не могли забезпечити питною водою.