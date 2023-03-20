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Кричав "Хайль, Гітлер". Окупант поскаржився на сина, якого можуть вигнати зі школи (перехоплення)

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Росія, Понеділок 20 березня 2023 20:03
Кричав "Хайль, Гітлер". Окупант поскаржився на сина, якого можуть вигнати зі школи (перехоплення) Фото: окупант поскаржився на сина, якого можуть вигнати зі школи (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовий, який зараз знаходиться в Слов'янському районі, проводив розмову з сином. Той у школі разом з друзями після уроків кричав "Хайль, Гітлер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Поговорити окупанта з сином попросила його вчителька. Росіянин домовився з дружиною, щоб та увімкнула дітям російський пропагандистський фільм "Освобождение" про Другу світову війну.

"Він сьогодні перший у списках у школі пропагував фашизм: кричав "Хайль Гітлер", виходив із класу з піднятою рукою", - розповіла його дружина.

Батько дитини злився на хлопця, аргументуючи це тим, що він нібито бореться з нацизмом в Україні, а той пропагандує його вдома.

Окрім цього росіянин поскаржився на командування, яке проводить обшук посилок. З них забирають алкогольні напої й виливають рідину. Також підрозділ окупанта близько тижня не могли забезпечити питною водою.

Нагадаємо, що військовий РФ розповів, що він розстріляв неозброєних бійців ЗСУ та зафільмував це на відео.

Російський військовий під час телефонної розмови поскаржився своєму товаришу на своє керівництво. Він розповів про те, що Росія не лікує своїх поранених солдатів.

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