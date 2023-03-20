Кричал "Хайль, Гитлер". Оккупант пожаловался на сына, которого могут выгнать из школы (перехват)
Российский военный, который сейчас находится в Славянском районе, разговаривал с сыном. Тот в школе вместе с друзьями после уроков кричал "Хайль, Гитлер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
Поговорить кафира с сыном попросила его учительница. Россиянин договорился с женой, чтобы та включила детям российский пропагандистский фильм "Освобождение" о Второй мировой войне.
"Он сегодня первый в списках в школе пропагандировал фашизм: кричал "Хайль Гитлер", выходил из класса с поднятой рукой", – рассказала его жена.
Отец ребенка злился на парня, аргументируя это тем, что он борется с нацизмом в Украине, а тот пропагандирует его дома.
Кроме этого, россиянин пожаловался на командование, которое проводит обыск посылок. Из них уносят алкогольные напитки и выливают жидкость. Также подразделение оккупанта около недели не могли снабдить питьевой водой.
Напомним, что военный РФ рассказал, что он расстрелял невооруженных бойцов ВСУ и снял это на видео.
Российский военный во время телефонного разговора пожаловался своему товарищу на свое руководство. Он рассказал о том, что Россия не лечит своих раненых солдат.
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