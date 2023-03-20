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Кричал "Хайль, Гитлер". Оккупант пожаловался на сына, которого могут выгнать из школы (перехват)

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Россия, Понедельник 20 марта 2023 20:03
Кричал "Хайль, Гитлер". Оккупант пожаловался на сына, которого могут выгнать из школы (перехват) Фото: оккупант пожаловался на сына, которого могут выгнать из школы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный, который сейчас находится в Славянском районе, разговаривал с сыном. Тот в школе вместе с друзьями после уроков кричал "Хайль, Гитлер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Поговорить кафира с сыном попросила его учительница. Россиянин договорился с женой, чтобы та включила детям российский пропагандистский фильм "Освобождение" о Второй мировой войне.

"Он сегодня первый в списках в школе пропагандировал фашизм: кричал "Хайль Гитлер", выходил из класса с поднятой рукой", – рассказала его жена.

Отец ребенка злился на парня, аргументируя это тем, что он борется с нацизмом в Украине, а тот пропагандирует его дома.

Кроме этого, россиянин пожаловался на командование, которое проводит обыск посылок. Из них уносят алкогольные напитки и выливают жидкость. Также подразделение оккупанта около недели не могли снабдить питьевой водой.

Напомним, что военный РФ рассказал, что он расстрелял невооруженных бойцов ВСУ и снял это на видео.

Российский военный во время телефонного разговора пожаловался своему товарищу на свое руководство. Он рассказал о том, что Россия не лечит своих раненых солдат.

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