"Аллаху Акбар" і погрози бомбою: пасажира затримали після екстреної посадки

За словами очевидців, чоловік вийшов із туалету, підняв руки і заявив, що на борту бомба.

"Зупиніть літак. Знайдіть бомбу. Смерть Америці. Смерть Трампу", - кричав він.

Після цього він вигукнув "Аллаху Акбар". Троє пасажирів скрутили чоловіка, поки члени екіпажу діставали його сумки з полиці.

Літак здійснив екстрену посадку. На землі вже чекала поліція.

За словами шотландських правоохоронців, 41-річного чоловіка затримано на місці і він залишається під вартою.

Примітно, що інцидент на борту літака стався в той час, коли президент США Дональд Трамп перебував із чотириденним візитом у Шотландії.

"Ми вважаємо, що інцидент вдалося локалізувати і ніхто більше не був причетний до нього. Нам відомо про відеоролики, які розповсюджуються в Інтернеті, і вони оцінюються співробітниками по боротьбі з тероризмом", - повідомили в поліції.