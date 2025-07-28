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"Аллаху Акбар" і погрози бомбою: пасажира затримали після екстреної посадки

Ілюстративне фото: пасажир кричав Аллаху Акбар на борту EasyJet
Автор: Марія Рагуткіна

На рейсі авіакомпанії EasyJet з Лутона до Глазго пасажир почав кричати "Аллаху Акбар" і оголосив про бомбу в літаку, через що було прийнято рішення про екстрену посадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За словами очевидців, чоловік вийшов із туалету, підняв руки і заявив, що на борту бомба.

"Зупиніть літак. Знайдіть бомбу. Смерть Америці. Смерть Трампу", - кричав він.

Після цього він вигукнув "Аллаху Акбар". Троє пасажирів скрутили чоловіка, поки члени екіпажу діставали його сумки з полиці.

Літак здійснив екстрену посадку. На землі вже чекала поліція.

За словами шотландських правоохоронців, 41-річного чоловіка затримано на місці і він залишається під вартою.

Примітно, що інцидент на борту літака стався в той час, коли президент США Дональд Трамп перебував із чотириденним візитом у Шотландії.

"Ми вважаємо, що інцидент вдалося локалізувати і ніхто більше не був причетний до нього. Нам відомо про відеоролики, які розповсюджуються в Інтернеті, і вони оцінюються співробітниками по боротьбі з тероризмом", - повідомили в поліції.

Трамп у Шотландії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирушив до Шотландії з чотириденним візитом. Там він проводить політичні зустрічі та грає в гольф.

Після прибуття в п'ятницю ввечері, він заявив журналістам, що зустрінеться з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яку назвав шанованим лідером.

Їхня зустріч відбулася 27 липня. Трамп і фон дер Ляєн підписали довгоочікувану торговельну угоду, завдяки якій було знижено мита на європейські товари до 15%. Президент США назвав угоду наймасштабнішою та історичною.

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