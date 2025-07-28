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"Аллаху Акбар" и угрозы бомбой: пассажир задержан после экстренной посадки

Иллюстративное фото: пассажир кричал Аллаху Акбар на борту EasyJet
Автор: Мария Рагуткина

На рейсе авиакомпании EasyJet из Лутона в Глазго пассажир начал кричать "Аллаху Акбар" и объявил о бомбе в самолете, из-за чего было принято решение об экстренной посадке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По словам очевидцев, мужчина вышел из туалета, поднял руки и заявил, что на борту бомба.

"Остановите самолет. Найдите бомбу. Смерть Америке. Смерть Трампу", - кричал он.

После этого он выкрикнул "Аллаху Акбар". Трое пассажиров скрутили мужчину, пока члены экипажа доставали его сумки с полки.

Самолет совершил экстренную посадку. В этот момент на земле уже поджидала полиция.

По словам шотландских правоохранителей, 41-летний мужчина задержан на месте и остается под стражей.

Примечательно, что инцидент на борту самолета произошел в то время, когда президент США Дональд Трамп находился с четырехдневным визитом в Шотландии.

"Мы полагаем, что инцидент удалось локализовать и никто больше не был причастен к нему. Нам известно о видеороликах, распространяемых в Интернете, и они оцениваются сотрудниками по борьбе с терроризмом", - сообщили в полиции.

Трамп в Шотландии

Напомним, президент США Дональд Трамп отправился в Шотландию с четырехдневным визитом. Там он проводит политические встречи и играет в гольф.

По прибытию в пятницу вечером, он заявил журналистам, что встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которую назвал уважаемым лидером.

Их встреча состоялась 27 июля. Трамп и фон дер Ляйен подписали долгожданное торговое соглашение, благодаря которому были снижены пошлины на европейские товары до 15%. Президент США назвал сделку крупнейшей и исторической.

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