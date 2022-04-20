Крейсер "Москва" йшов до Одеси для висадки десанту для захоплення міста, - мати вцілілого матроса

Вцілілий після потоплення російського ракетного крейсера "Москва" після ураження українськими ракетами "Нептун" матрос-строковик розповів своїй матері, що корабель прямував у бік Одеси для висадки десанту морської піхоти для захоплення міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо "Свобода" .

Жінка після спілкування з сином телефоном 14 квітня зараз зізнається журналістам, що "посивіла просто від жаху".

"Те, що я від нього почула, те, що я подивилася в Інтернеті - це страшно, і ворогові не побажаєш такої долі. І це ніби як у мирний час", - каже вона.

На запитання журналістів про те, як в умовах мирного часу корабель йшов на бойовий вихід, коли в нього потрапили ракети, відбувся такий діалог:

"Ні, це ніякий не бойовий вихід. Ніякого бойового виходу не було. Вони просто йшли в бік Одеси. Це не бойовий вихід", - сказала жінка.

"Чому в Одесу йшли? Планувалася яка операція?" - цікавиться журналіст.

"Операції ніякої не планувалося, вони йшли в бік Одеси для висадки морських піхотинців. Для висадки в Одесі", - відповідає мати матроса.

"Так це ж бойова операція", - уточнили їй в розмові.

"Ну, я не знаю, може, я неправильно це розумію, але повинні були "висадитися"", - сказала вона у відповідь.

На флагмані ЧФ РФ "Москві" перебувало близько 510 військовослужбовців, повідомляє мати російського матроса. Син їй розповів, що знає про 40 загиблих, які були на палубі, в рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, оскільки удар ЗСУ ракетами "Нептун" припав саме на палубу. Жінка додала, що у поранених російських військових відірвані кінцівки.

"Частину хлопців евакуювали на фрегат "Макаров". Всіх, хто вижив, доставили в Севастополь. Їм дали телефони, Тому що вони були, вибачте, тільки в трусах і тільниках", - передає вона слова свого сина.