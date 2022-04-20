ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Крейсер "Москва" йшов до Одеси для висадки десанту для захоплення міста, - мати вцілілого матроса

Новость на русском →
Середа 20 квітня 2022 01:36
Крейсер "Москва" йшов до Одеси для висадки десанту для захоплення міста, - мати вцілілого матроса Фото: крейсер "Москва" ЧФ РФ горить і тоне (twitter.com/Osinttechnical)
Автор: Володимир Костирін

Вцілілий після потоплення російського ракетного крейсера "Москва" після ураження українськими ракетами "Нептун" матрос-строковик розповів своїй матері, що корабель прямував у бік Одеси для висадки десанту морської піхоти для захоплення міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо "Свобода".

Жінка після спілкування з сином телефоном 14 квітня зараз зізнається журналістам, що "посивіла просто від жаху".

"Те, що я від нього почула, те, що я подивилася в Інтернеті - це страшно, і ворогові не побажаєш такої долі. І це ніби як у мирний час", - каже вона.

На запитання журналістів про те, як в умовах мирного часу корабель йшов на бойовий вихід, коли в нього потрапили ракети, відбувся такий діалог:

"Ні, це ніякий не бойовий вихід. Ніякого бойового виходу не було. Вони просто йшли в бік Одеси. Це не бойовий вихід", - сказала жінка.

"Чому в Одесу йшли? Планувалася яка операція?" - цікавиться журналіст.

"Операції ніякої не планувалося, вони йшли в бік Одеси для висадки морських піхотинців. Для висадки в Одесі", - відповідає мати матроса.

"Так це ж бойова операція", - уточнили їй в розмові.

"Ну, я не знаю, може, я неправильно це розумію, але повинні були "висадитися"", - сказала вона у відповідь.

На флагмані ЧФ РФ "Москві" перебувало близько 510 військовослужбовців, повідомляє мати російського матроса. Син їй розповів, що знає про 40 загиблих, які були на палубі, в рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, оскільки удар ЗСУ ракетами "Нептун" припав саме на палубу. Жінка додала, що у поранених російських військових відірвані кінцівки.

"Частину хлопців евакуювали на фрегат "Макаров". Всіх, хто вижив, доставили в Севастополь. Їм дали телефони, Тому що вони були, вибачте, тільки в трусах і тільниках", - передає вона слова свого сина.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що крейсер "Москва" був уражений протикорабельними ракетами"Нептун".

Російська офіційна версія полягає в тому, що на флагмані здетонував боєзапас, а затонув він нібито при буксируванні. При цьому рідні моряків з крейсера "Москва" вже почали в соціальних мережах публікувати інформацію про загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Черноморский флот Війна Росії проти України
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас