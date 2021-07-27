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Крестный ход ко Дню крещения Руси в Киеве прошел без нарушений

Автор: РБК-Украина

Сегодняшний крестный ход ко Дню крещения Руси в Киеве прошел без нарушений общественного порядка. Религиозное мероприятие собрало десятки тысяч паломников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что в крестном ходе принимали участие более 55 000 человек, поэтому правоохранители несли службу в усиленном варианте.

На данный момент все запланированные массовые мероприятия уже завершены, они прошли без нарушений общественного порядка. Но полицейские продолжают следить за правопорядком на улицах Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сегодняшнего крестного хода по случаю годовщины Крещения Руси в Киев стянули силовиков из других областей.

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УПЦКрещение РусиКрестный ход