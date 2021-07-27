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Из-за крестного хода в Киев стянули силовиков из других областей

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Киев, Вторник 27 июля 2021 12:40
Из-за крестного хода в Киев стянули силовиков из других областей Фото: паломники прибыли на крестный ход в Киев (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В связи с крестным ходом по случаю годовщины Крещения Руси в Киев стянули силовиков из других областей. Правоохранители уже заступили на дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время религиозных мероприятий привлечены все подразделения полиции Киева, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС и приданные силы других областей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что полицейские, нацгвардейцы и спасатели уже заступили на охрану общественного порядка. На случай нарушений и провокаций сформированы дополнительные резервные группы.

"В настоящее время полиция продолжает обеспечивать правопорядок, чтобы религиозные мероприятия в столице прошли спокойно и без нарушений. Кроме того, по маршруту движения колонны правоохранители организовали локации с палатками для раздачи питьевой воды, где также присутствуют медицинские работники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что центр Киева перекроют из-за крестного хода.

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Киев Крестный ход
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