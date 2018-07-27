Хресна хода у Києві: вибухотехніки та кінологи перевірили маршрут вірян

Підозрілих предметів по маршруту Хресної ходи не виявлено

У Києві маршрут Хресної ходи з нагоди 1030 річчя хрещення Київської Русі перевірили вибухотехніки та кінологи задла попередження терористичних актів. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба МВС.

Підозрілих предметів внаслідок перевірок не виявлено. Наразі ситуація спокійна та контрольована - правоохоронці чітко та злагоджено працюють під час заходу.

"Поліцейські, нацгвардійці та фахівці ДСНС чітко координують свої дії, аби гарантувати безпеку такої кількості людей на вулицях міста", - сказав Яровий.

Фото: хресна хода у Києві (twitter.com/MVS_UA)

За його словами, правоохоронці продовжать нести службу в такому режимі аж до вечора, поки не закінчиться хода. Крім того, посилені заходи безпеки залишатимуться у Києві завтра, 28 липня. Цього дня з Хресною ходою за єдину помісну церкву пройдуть віряни УПЦ Київського патріархату.

Нагадаємо, раніше керівник патрульної поліції України Олександр Фацевич заявив, що під час Хресної ходи у Києві станом на 13:00 правоохоронці не зафіксували жодних порушень.