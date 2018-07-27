Центр Києва перекриють у зв'язку з Днем Хрещення Русі
Центральні вулиці Києва будуть перекриті 27-28 липня
У зв'язку зі святкуванням 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України протягом 27-28 липня буде перекрито рух в центрі Києва. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Повідомляється, що сьогодні з 11:00 до 16:30 буде перекрито рух:
- на вул. Трьохсвятительській (пл. від Михайлівської до пл. Європейської);
- вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської);
- Володимирському узвозі (від площі Поштової до пл. Європейської);
- Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського);
- вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл Європейської).
28 липня перекриють наступні вулиці:
- вул. Володимирська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Великою Житомирською);
- вул. Володимирський проїзд (повністю);
- Михайлівська площа (повністю);
- вул. Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);
- б-р Тараса Шевченка (від перехрестя з вулицею Симона Петлюри до Бессарабської площі);
- вул. Леонтовича (повністю);
- вул. Івана Франка (від перехрестя з б-ром Тараса Шевченка до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького);
- вул. Богдана Хмельницького (від перехрестя з вулицею Пирогова до перехрестя з вулицею Хрещатик);
- вул. Ярославів Вал (від перехрестя з вул. Лисенка до перехрестя з вулицею Володимирською);
- вул. Прорізна (від перехрестя з вулицею Хрещатик до перехрестя з вулицею Володимирською);
- ул. Золотоворітська (повністю);
- вул. Рейтарська (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вул. Стрілецькою);
- вул. Малопідвальна (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського);
- вул. Ірининська (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського);
- вул. Софійська (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вул. Михайлівською);
- вул. А. Тарасової (повністю);
- вул. Мала Житомирська (від перехрестя з Володимирським проїздом до перехрестя з вулицею Михайлівською);
- вул. Михайлівська (від перехрестя з вулицею Хрещатик до Михайлівської площі);
- вул. Костьольна (повністю);
- вул. Велика Житомирська (від Михайлівської площі до Львівської площі);
- вул. Терещенківська (від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького до перехрестя з вулицею Льва Толстого);
- вул. Пушкінська (від перехрестя з вулицею Прорізною до перехрестя з вулицею Льва Толстого);
- вул. Антоновича (від перехрестя з вулицею Саксаганського до перехрестя з вулицею Льва Толстого);
- вул. Тарасівська (від перехрестя з вулицею Саксаганського до перехрестя з вулицею Льва Толстого);
- вул. Паньківська (від перехрестя з вулицею Саксаганського до перехрестя з вулицею Льва Толстого);
- вул. Льва Толстого (від перехрестя з вулицею Саксаганського до площі Льва Толстого);
- Андріївський узвіз (повністю).
Крім того, 28 липня тимчасово буде закрито виїзд з дворів будинків, розташованих на вул. Володимирській.
Нагадаємо, раніше у МВС розповіли про заходи безпеки в ході заходів з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі.