Центр Києва перекриють у зв'язку з Днем Хрещення Русі

Новини Суспільство 27.07.2018 - 09:26
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Центральні вулиці Києва будуть перекриті 27-28 липня

У зв'язку зі святкуванням 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України протягом 27-28 липня буде перекрито рух в центрі Києва. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що сьогодні з 11:00 до 16:30 буде перекрито рух:

  • на вул. Трьохсвятительській (пл. від Михайлівської до пл. Європейської);
  • вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської);
  • Володимирському узвозі (від площі Поштової до пл. Європейської);
  • Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського);
  • вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл Європейської).

28 липня перекриють наступні вулиці:

  • вул. Володимирська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Великою Житомирською);
  • вул. Володимирський проїзд (повністю);
  • Михайлівська площа (повністю);
  • вул. Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);
  • б-р Тараса Шевченка (від перехрестя з вулицею Симона Петлюри до Бессарабської площі);
  • вул. Леонтовича (повністю);
  • вул. Івана Франка (від перехрестя з б-ром Тараса Шевченка до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького);
  • вул. Богдана Хмельницького (від перехрестя з вулицею Пирогова до перехрестя з вулицею Хрещатик);
  • вул. Ярославів Вал (від перехрестя з вул. Лисенка до перехрестя з вулицею Володимирською);
  • вул. Прорізна (від перехрестя з вулицею Хрещатик до перехрестя з вулицею Володимирською);
  • ул. Золотоворітська (повністю);
  • вул. Рейтарська (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вул. Стрілецькою);
  • вул. Малопідвальна (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського);
  • вул. Ірининська (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського);
  • вул. Софійська (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вул. Михайлівською);
  • вул. А. Тарасової (повністю);
  • вул. Мала Житомирська (від перехрестя з Володимирським проїздом до перехрестя з вулицею Михайлівською);
  • вул. Михайлівська (від перехрестя з вулицею Хрещатик до Михайлівської площі);
  • вул. Костьольна (повністю);
  • вул. Велика Житомирська (від Михайлівської площі до Львівської площі);
  • вул. Терещенківська (від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького до перехрестя з вулицею Льва Толстого);
  • вул. Пушкінська (від перехрестя з вулицею Прорізною до перехрестя з вулицею Льва Толстого);
  • вул. Антоновича (від перехрестя з вулицею Саксаганського до перехрестя з вулицею Льва Толстого);
  • вул. Тарасівська (від перехрестя з вулицею Саксаганського до перехрестя з вулицею Льва Толстого);
  • вул. Паньківська (від перехрестя з вулицею Саксаганського до перехрестя з вулицею Льва Толстого);
  • вул. Льва Толстого (від перехрестя з вулицею Саксаганського до площі Льва Толстого);
  • Андріївський узвіз (повністю).

Крім того, 28 липня тимчасово буде закрито виїзд з дворів будинків, розташованих на вул. Володимирській.

Нагадаємо, раніше у МВС розповіли про заходи безпеки в ході заходів з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі.

 

Хресний хід 2018: подробиці
Теги:  Київ,  движение,  Крещение Руси  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС