Центр Києва перекриють у зв'язку з Днем Хрещення Русі

Центральні вулиці Києва будуть перекриті 27-28 липня

У зв'язку зі святкуванням 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України протягом 27-28 липня буде перекрито рух в центрі Києва. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що сьогодні з 11:00 до 16:30 буде перекрито рух:

на вул. Трьохсвятительській (пл. від Михайлівської до пл. Європейської);

вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської);

Володимирському узвозі (від площі Поштової до пл. Європейської);

Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського);

вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл Європейської).

28 липня перекриють наступні вулиці:

вул. Володимирська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Великою Житомирською);

вул. Володимирський проїзд (повністю);

Михайлівська площа (повністю);

вул. Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);

б-р Тараса Шевченка (від перехрестя з вулицею Симона Петлюри до Бессарабської площі);

вул. Леонтовича (повністю);

вул. Івана Франка (від перехрестя з б-ром Тараса Шевченка до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького);

вул. Богдана Хмельницького (від перехрестя з вулицею Пирогова до перехрестя з вулицею Хрещатик);

вул. Ярославів Вал (від перехрестя з вул. Лисенка до перехрестя з вулицею Володимирською);

вул. Прорізна (від перехрестя з вулицею Хрещатик до перехрестя з вулицею Володимирською);

ул. Золотоворітська (повністю);

вул. Рейтарська (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вул. Стрілецькою);

вул. Малопідвальна (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського);

вул. Ірининська (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського);

вул. Софійська (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вул. Михайлівською);

вул. А. Тарасової (повністю);

вул. Мала Житомирська (від перехрестя з Володимирським проїздом до перехрестя з вулицею Михайлівською);

вул. Михайлівська (від перехрестя з вулицею Хрещатик до Михайлівської площі);

вул. Костьольна (повністю);

вул. Велика Житомирська (від Михайлівської площі до Львівської площі);

вул. Терещенківська (від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького до перехрестя з вулицею Льва Толстого);

вул. Пушкінська (від перехрестя з вулицею Прорізною до перехрестя з вулицею Льва Толстого);

вул. Антоновича (від перехрестя з вулицею Саксаганського до перехрестя з вулицею Льва Толстого);

вул. Тарасівська (від перехрестя з вулицею Саксаганського до перехрестя з вулицею Льва Толстого);

вул. Паньківська (від перехрестя з вулицею Саксаганського до перехрестя з вулицею Льва Толстого);

вул. Льва Толстого (від перехрестя з вулицею Саксаганського до площі Льва Толстого);

Андріївський узвіз (повністю).

Крім того, 28 липня тимчасово буде закрито виїзд з дворів будинків, розташованих на вул. Володимирській.

Нагадаємо, раніше у МВС розповіли про заходи безпеки в ході заходів з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі.