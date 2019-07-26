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Из-за крестного хода в Киеве изменит маршрут общественный транспорт

Новости » Общество    26.07.2019 - 17:45
Из-за крестного хода в Киеве изменит маршрут общественный транспорт
Иллюстративное фото (Киевпастранс)

В Киеве 27 и 28 июля изменит маршрут общественный транспорт

В Киеве на выходные, 27 и 28 июля, из-за крестного хода изменится маршрут общественного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со сслыкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

Как сообщается, в субботу, 27 июля, с утра и до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на улице Трехсвятительской, улице Крещатик, Владимирском спуске, улице Михаила Грушевского, улице Ивана Мазепы, улице Лаврской работу автобусов маршрута № 114 будет организовано на участках:

  • от улицы Милославской до Почтовой площади по постоянной схеме, далее Боричев спуск - Почтовая площадь - улица Набережно-Крещатицкая - дальше постоянным маршрутом;
  • от железнодорожного вокзала "Центральный" - улица Семена Петлюры - бульвар Тараса Шевченко - улица Леонтовича - улица Богдана Хмельницкого - улица Владимирская - Софийская площадь.

Работа автобусного маршрута № 24 будет организована от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади, а автобусный маршрут № 62 будет курсировать от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной).

Также работа автобусов маршрута № 55 будет организована от Дарницкого площади до улицы Старонаводницкой по собственной трассой, далее - улица Генерала Алмазова - бульвар Леси Украинки - улица Бассейная - улица Эспланадная - улица Рогнединская - станция метро "Дворец Спорта" - улица Рогнединская - улица Шота Руставели - бульвар Леси Украинки - улица Генерала Алмазова - улица Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту.

Работа троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от станции метро "Выдубичи" к бульвару Леси Украинский (до улицы Новогоспитальной).

 

Кроме того, 28 июля будет закрыто движение для всех видов транспорта на улице Владимирской, Владимирском проезде, улице Софийской, улице Аллы Тарасовой, улице Малой Житомирской, Рыльском переулке, Михайловском переулке, улице Михайловской, улице Костельной, улице Трехсвятительской, улице Большой Житомирской. В связи с этим движение общественного транспорта будет организовано:

  • троллейбусов маршрута № 6 - от Минского массива станции метро "Лукьяновская";
  • троллейбусов маршрута №№ 16, 18 соответственно от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
  • автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Европейской площади.

Работа автобусов маршрута № 114 будет организована на участках:

  • от улицы Милославской до Европейской площади;
  • от железнодорожного вокзала "Центральный" к бувальвару Тараса Шевченко по собственной схеме, далее улица Большая Васильковская - станция метро "Площадь Льва Толстого" - улица Льва Толстого - улица Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - в обратном направлении по собственной схеме.
 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье, 28 июля, проведет свой первый крестный ход. Возглавит его глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Кроме того, во время крестного хода в Киеве правоохранители ожидают участия более 20 тысяч людей. В полиции заявили, что полностью готовы к обеспечению публичной безопасности людей во время массовых мероприятий по случаю празднования 1031-й годовщины крещения Киевской Руси - Украины.

Участие в крестном ходе в Киеве примут более 20 тыс. человек, - полиция Крестный ход ПЦУ: когда и почему он пройдёт
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