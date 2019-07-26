Из-за крестного хода в Киеве изменит маршрут общественный транспорт

В Киеве 27 и 28 июля изменит маршрут общественный транспорт
В Киеве на выходные, 27 и 28 июля, из-за крестного хода изменится маршрут общественного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со сслыкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, в субботу, 27 июля, с утра и до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на улице Трехсвятительской, улице Крещатик, Владимирском спуске, улице Михаила Грушевского, улице Ивана Мазепы, улице Лаврской работу автобусов маршрута № 114 будет организовано на участках:
Работа автобусного маршрута № 24 будет организована от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади, а автобусный маршрут № 62 будет курсировать от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной).
Также работа автобусов маршрута № 55 будет организована от Дарницкого площади до улицы Старонаводницкой по собственной трассой, далее - улица Генерала Алмазова - бульвар Леси Украинки - улица Бассейная - улица Эспланадная - улица Рогнединская - станция метро "Дворец Спорта" - улица Рогнединская - улица Шота Руставели - бульвар Леси Украинки - улица Генерала Алмазова - улица Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту.
Работа троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от станции метро "Выдубичи" к бульвару Леси Украинский (до улицы Новогоспитальной).
Кроме того, 28 июля будет закрыто движение для всех видов транспорта на улице Владимирской, Владимирском проезде, улице Софийской, улице Аллы Тарасовой, улице Малой Житомирской, Рыльском переулке, Михайловском переулке, улице Михайловской, улице Костельной, улице Трехсвятительской, улице Большой Житомирской. В связи с этим движение общественного транспорта будет организовано:
Работа автобусов маршрута № 114 будет организована на участках:
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье, 28 июля, проведет свой первый крестный ход. Возглавит его глава ПЦУ митрополит Епифаний.
Кроме того, во время крестного хода в Киеве правоохранители ожидают участия более 20 тысяч людей. В полиции заявили, что полностью готовы к обеспечению публичной безопасности людей во время массовых мероприятий по случаю празднования 1031-й годовщины крещения Киевской Руси - Украины.