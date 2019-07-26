Через хресну ходу в Києві змінить маршрут громадський транспорт

Ілюстративне фото (Київпастранс)

У Києві 27 і 28 липня змінить маршрут громадський транспорт

У Києві на вихідні, 27 і 28 липня, через хресну ходу зміниться маршрут громадського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, у суботу, 27 липня, з ранку і до закінчення заходів на період закриття руху усіх видів транспорту на вулиці Трьохсвятительській, вулиці Хрещатик, Володимирському узвозі, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Івана Мазепи, вулиці Лаврській роботу автобусів маршруту № 114 буде організовано на ділянках:

від вулиці Милославської до Поштової площі за постійною схемою, далі Боричів узвіз - Поштова площа - вулиця Набережно-Хрещатицька - далі постійним маршрутом;

від залізничного вокзалу "Центральний" - вулиця Семена Петлюри - бульвар Тараса Шевченка - вулиця Леонтовича - вулиця Богдана Хмельницького - вулиця Володимирська - Софійська площа

Робота автобусного маршруту № 24 буде організовано від залізничного вокзалу "Центральний" до Софійської площі, а автобусний маршрут № 62 буде курсувати від Ботанічного саду до бульвару Лесі Українки до вулиці Новогоспитальной).

Також робота автобусів маршруту № 55 буде організовано від Дарницького площі до вулиці Старонаводницькій з власної трасою, далі - вулиця Генерала Алмазова - бульвар Лесі Українки - вулиця Басейна - вулиця Еспланадна - вулиця Рогнединская - станція метро "Палац Спорту" - вулиця Рогнединская - вулиця Шота Руставелі - бульвар Лесі Українки - вулиця Генерала Алмазова - вулиця Старонаводницька, далі за власним маршрутом

Робота тролейбусів маршруту № 38 буде організовано від станції метро "Видубичі" до бульвару Лесі українки (до вулиці Новогоспитальной).

Крім того, 28 липня буде закрито рух для всіх видів транспорту на вулиці Володимирській, Володимирському проїзді, вулиці Софійській, вулиці Алли Тарасової, вулиці Малій Житомирській, Рильському провулку Михайлівському провулку, вулиці Михайлівській, вулиці Костьольній, вулиці Трьохсвятительській, вулиці Великій Житомирській У зв'язку з цим рух громадського транспорту буде організовано:

тролейбусів маршруту № 6 - від Мінського масиву станції метро "Лук'янівська";

- від Мінського масиву станції метро "Лук'янівська"; тролейбусів маршруту №№ 16, 18 відповідно від вулиці Академіка Туполєва і вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

відповідно від вулиці Академіка Туполєва і вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу; автобусів маршруту № 24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні Європейської площі

Робота автобусів маршруту № 114 буде організована на ділянках:

від вулиці Милославської до Європейської площі;

від залізничного вокзалу "Центральний" до бувальвару Тараса Шевченка за власною схемою, далі вулиця Велика Васильківська - станція метро "Площа Льва Толстого" - вулиця Льва Толстого - вулиця Володимирська - бульвар Тараса Шевченка - у зворотному напрямку за власною схемою

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Православна церква України (ПЦУ) у неділю, 28 липня, проведе свій перший хресний хід. Очолить його голова ПЦУ митрополит Епіфаній.

Крім того, під час хресного ходу в Києві правоохоронці очікують участі більше 20 тисяч людей. У поліції заявили, що повністю готові до забезпечення публічної безпеки людей під час масових заходів з нагоди святкування 1031-ї річниці хрещення Київської Русі - України.