Из-за крестного хода в Киев стянули силовиков из других областей

В связи с крестным ходом по случаю годовщины Крещения Руси в Киев стянули силовиков из других областей. Правоохранители уже заступили на дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД .

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время религиозных мероприятий привлечены все подразделения полиции Киева, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС и приданные силы других областей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что полицейские, нацгвардейцы и спасатели уже заступили на охрану общественного порядка. На случай нарушений и провокаций сформированы дополнительные резервные группы.

"В настоящее время полиция продолжает обеспечивать правопорядок, чтобы религиозные мероприятия в столице прошли спокойно и без нарушений. Кроме того, по маршруту движения колонны правоохранители организовали локации с палатками для раздачи питьевой воды, где также присутствуют медицинские работники", - говорится в сообщении.