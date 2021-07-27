Через хресну ходу до Києва стягнули силовиків з інших областей

У зв'язку із хресною ходою з нагоди річниці Хрещення Русі до Києва стягнули силовиків з інших областей. Правоохоронці вже заступили на чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС .

"Для забезпечення громадської безпеки і порядку під час релігійних заходів залучено всі підрозділи поліції Києва, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС і додані сили інших областей", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що поліцейські, нацгвардійці і рятувальники вже заступили на охорону громадського порядку. На випадок порушень і провокацій сформовано додаткові резервні групи.

"В даний час поліція продовжує забезпечувати правопорядок, щоб релігійні заходи в столиці пройшли спокійно і без порушень. Крім того, за маршрутом руху колони правоохоронці організували локації з наметами для роздачі питної води, де також присутні медичні працівники", - йдеться в повідомленні.