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Через хресну ходу до Києва стягнули силовиків з інших областей

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 12:40
Через хресну ходу до Києва стягнули силовиків з інших областей Фото: паломники прибули на хресну ходу до Києва (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У зв'язку із хресною ходою з нагоди річниці Хрещення Русі до Києва стягнули силовиків з інших областей. Правоохоронці вже заступили на чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС.

"Для забезпечення громадської безпеки і порядку під час релігійних заходів залучено всі підрозділи поліції Києва, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС і додані сили інших областей", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що поліцейські, нацгвардійці і рятувальники вже заступили на охорону громадського порядку. На випадок порушень і провокацій сформовано додаткові резервні групи.

"В даний час поліція продовжує забезпечувати правопорядок, щоб релігійні заходи в столиці пройшли спокійно і без порушень. Крім того, за маршрутом руху колони правоохоронці організували локації з наметами для роздачі питної води, де також присутні медичні працівники", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що центр Києва перекриють через хресну ходу.

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