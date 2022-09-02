"Крест на переговорах". В России отреагировали на указ Зеленского по ТКГ

"Своим заявлением и указом (президент Украины, - ред.) Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии", - отметил он.

По его словам, с украинской стороной якобы невозможно было договариваться.

"Договариваться будем тогда, когда будут созданы все необходимые для этого условия, когда будут достигнуты цели "специальной военной операции", - добавил Грызлов.