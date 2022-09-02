UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Крест на переговорах". В России отреагировали на указ Зеленского по ТКГ

Фото: посол России в Беларуси Борис Грызлов (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация считает, что роспуск украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) якобы поставил "крест на переговорах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла России в Беларуси и главы российской делегации в ТКГ Бориса Грызлова, которого цитирует ТАСС.

"Своим заявлением и указом (президент Украины, - ред.) Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии", - отметил он.

По его словам, с украинской стороной якобы невозможно было договариваться.

"Договариваться будем тогда, когда будут созданы все необходимые для этого условия, когда будут достигнуты цели "специальной военной операции", - добавил Грызлов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом от 1 сентября 2022 года распустил украинскую делегацию в ТКГ спустя полгода после начала полномасштабного вторжения России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКонтактная группа