"Хрест на переговорах". У Росії відреагували на указ Зеленського щодо ТКГ

"Своєю заявою і указом (президент України, - ред.) Зеленський фактично поставив хрест не тільки на переговорному процесі, але і на не до кінця закритому вікні можливостей для вирішення конфлікту за столом переговорів, віддавши перевагу війні, а не дипломатії", - зазначив він.

За його словами, з українською стороною нібито неможливо було домовлятися.

"Домовлятися будемо тоді, коли будуть створені всі необхідні для цього умови, коли будуть досягнуті цілі "спеціальної військової операції", - додав Гризлов.