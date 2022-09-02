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"Хрест на переговорах". У Росії відреагували на указ Зеленського щодо ТКГ

Фото: посол Росії в Білорусі Борис Гризлов (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація вважає, що розпуск української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) нібито поставив "хрест на переговорах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Росії в Білорусі та голови російської делегації в ТКГ Бориса Гризлова, якого цитує ТАСС.

"Своєю заявою і указом (президент України, - ред.) Зеленський фактично поставив хрест не тільки на переговорному процесі, але і на не до кінця закритому вікні можливостей для вирішення конфлікту за столом переговорів, віддавши перевагу війні, а не дипломатії", - зазначив він.

За його словами, з українською стороною нібито неможливо було домовлятися.

"Домовлятися будемо тоді, коли будуть створені всі необхідні для цього умови, коли будуть досягнуті цілі "спеціальної військової операції", - додав Гризлов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський указом від 1 вересня 2022 року розпустив українську делегацію в ТКГ через півроку після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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