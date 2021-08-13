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На Крещатике в Киеве завтра ограничат движение: причина

Автор: Мария Кучерявец

В субботу, 14 августа будет ограничено движение на центральной улице столицы - Крещатике. Причиной тому является проведение соревнования по перетягиванию грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По информации ведомства, ограничения будут действовать с 11:00 до 20:00.

"На проезжей части улицы Крещатик, возле здания № 36, состоятся соревнования по перетягивание грузовиков "Тракпул чемпионат". Инициативу ОО "Федерация стронгмена Украины" проведение мероприятия поддержано распоряжением КГГА", - говорится в сообщении.

Как сообщают организаторы, в соревнованиях по перетягиванию грузовиков примут участие 20 атлетов.

Напомним, в Киеве на части улицы Борщаговской перекроют движение транспорта, ограничения будут действовать в течение 13-17 августа.

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КГГАКиевКрещатикОграничение движения