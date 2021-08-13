На Хрещатику в Києві завтра обмежать рух: причина

У суботу, 14 серпня буде обмежений рух на центральній вулиці столиці - Хрещатику. Причиною тому є проведення змагання з перетягування вантажівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
За інформацією відомства, обмеження будуть діяти з 11:00 до 20:00.
"На проїжджій частині вулиці Хрещатик, біля будівлі № 36, відбудуться змагання із перетягування вантажівок "Тракпул чемпіонат". Ініціативу ГО "Федерація стронгмену України" проведення заходу підтримано розпорядженням КМДА", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляють організатори, у змаганнях з перетягування вантажівок візьмуть участь 20 атлетів.
Нагадаємо, у Києві на частині вулиці Борщагівської перекриють рух транспорту, обмеження будуть діяти упродовж 13-17 серпня.