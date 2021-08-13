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В Киеве перекрывают движение по улице Борщаговская: схема объезда

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Пятница 13 августа 2021 09:17
В Киеве перекрывают движение по улице Борщаговская: схема объезда Фото: в Киеве по улице Борщаговская перекрывают движение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве на части улицы Борщаговской перекроютть движение транспорта. Ограничения будут действовать в течение 13-17 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев.Трафик".

Движение транспорта по улице перекроют с 21:00 13 августа.

"Завершается капитальный ремонт ул. Борщаговской. В течение 13-17 августа будут выполнять финальное асфальтирование на участке от просп. Воздухофлотского до Индустриального путепровода. Во время работ движение на части улицы будет перекрыто", - говорится в сообщении.

Схема объезда: вул. В. Чорновола - просп. Победы - ул. П. Нестерова -
ул. А. Цедика - ул. А. Довженко - ул. В. Гетьмана

Движение в направлении центра города будет открыто.

В Киеве перекрывают движение по улице Борщаговская: схема объезда

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Киев Ограничение движения
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