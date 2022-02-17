Крещатик перекрыт. В Киеве снова протестуют ФОПы

В центре Киева снова протестуют представители движения SaveФОП. Перекрыто движение транспорта на улице Крещатик.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Обновлено: протестующих оттеснили от дороги.

Фото: правоохранители оттесняют протестующих от дороги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас протестующие на Крещатике. Как ранее анонсировали организаторы акции, митинг будет и под зданием Верховной рады Украины.

Фото: в Киеве протестуют ФОПы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, движение SaveФОП уже два года протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.