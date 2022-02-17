RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Хрещатик перекрито. У Києві знову протестують ФОПи

Автор: Анастасія Рокитна

У центрі Києва знову протестують представники руху SaveФОП. Перекрито рух транспорту на вулиці Хрещатик.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Оновлено: протестувальників відтіснили від дороги.

Фото: правоохоронці відтісняють протестувальників від дороги (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зараз учасники протесту на Хрещатику. Втім, як раніше анонсували організатори акції, мітинг буде і під будівлею Верховної ради України.

Фото: у Києві протестують ФОПи (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зазначимо, рух SaveФОП уже два роки протестує проти введення касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

Нагадаємо, у січні була акція протесту під Верховною радою, під час якої була спроба штурму парламенту. Пізніше стало відомо, що постраждали понад 20 людей, зокрема поліцейські. За даними фактами порушено кримінальні справи.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївФОП