Хрещатик перекрито. У Києві знову протестують ФОПи

У центрі Києва знову протестують представники руху SaveФОП. Перекрито рух транспорту на вулиці Хрещатик.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Оновлено: протестувальників відтіснили від дороги.
Зараз учасники протесту на Хрещатику. Втім, як раніше анонсували організатори акції, мітинг буде і під будівлею Верховної ради України.
Зазначимо, рух SaveФОП уже два роки протестує проти введення касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.
Нагадаємо, у січні була акція протесту під Верховною радою, під час якої була спроба штурму парламенту. Пізніше стало відомо, що постраждали понад 20 людей, зокрема поліцейські. За даними фактами порушено кримінальні справи.