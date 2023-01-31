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Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії

Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР МО України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії також є свої колаборанти, яких Кремлю варто побоюватись, оскільки вони розуміють, що їх країна повинна бути іншою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Буданова в інтерв'ю Washington Post.

Як відзначив Буданов, з колаборантами в Росії дуже легко працювати, у зв'язку з чим Україна підтримує їх.

"На цій території дійсно є люди, з якими дуже легко працювати, люди, які розуміють, що Росія повинна бути іншою. І ми підтримуємо таких людей", - заявив начальник ГУР МО.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Буданова, Україна повинна зробити усе, аби повернути Крим до літа поточного року. Водночас начальник ГУР МО не вірить у те, що Росія наважиться на ядерний удар.

Також Буданов вкотре підтвердив те, що російський диктатор Володимир Путін смертельно хворий на рак.

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