Кремлівські джерела Reuters розповіли про реакцію Путіна на ультиматум Трампа

Володимир Путін навряд чи підкориться санкційному ультиматуму президента США Дональда Трампа, термін якого закінчується 8 серпня. Він нібито буде готовий подумати над перемир'ям після захоплення чотирьох регіонів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Трамп пригрозив запровадити нові санкції проти Росії і запровадити 100-відсоткові мита для країн, які купують її нафту - насамперед Китаю та Індії - якщо Путін не погодиться на припинення вогню.
Однак Кремль, за даними трьох джерел, близьких до оточення Путіна, не збирається приймати ультиматум.
Путін нібито впевнений у перемозі і вважає, що нові санкції не матимуть значного впливу після кількох хвиль економічного тиску за три з половиною роки війни. Двоє джерел додали, що Путін не хоче псувати відносини з Трампом, але його військові цілі мають пріоритет.
За словами одного з інформаторів, Путін націлений повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області - ті території, які Росія вже оголосила своїми. Тільки після цього, на його думку, можна обговорювати мирну угоду.
Поточні переговори між представниками Росії та України - три зустрічі з травня - за словами джерела, мали декларативний характер. Обмін полоненими та гуманітарні питання обговорювали опосередковано, без реальної змістовної переговорної бази.
Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф має відвідати Росію цього тижня - останній шанс домовитися до закінчення терміну ультиматуму.
Однак джерела зазначають, що Путін побоюється розриву із Заходом, але не готовий змінювати свій курс.
Нагадаємо, Трамп скоротив термін ультиматуму для Росії з 50 до 10 днів. Якщо Путін відмовиться зробити реальні кроки для перемир'я, США введуть жорсткі санкції.
Сам Путін 1 серпня заявив, що Росія нібито готова до переговорів про завершення війни проти України на колишніх умовах. Йдеться про повну окупацію Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей і не тільки.
Трамп заявив, що з початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів, при цьому тільки в липні на фронті було вбито 20 тисяч. За його словами, з 1 січня 2025 року Україна втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти.