Кремлівські джерела Reuters розповіли про реакцію Путіна на ультиматум Трампа

Санкційний ультиматум Трампа і позиція Кремля

Трамп пригрозив запровадити нові санкції проти Росії і запровадити 100-відсоткові мита для країн, які купують її нафту - насамперед Китаю та Індії - якщо Путін не погодиться на припинення вогню.

Однак Кремль, за даними трьох джерел, близьких до оточення Путіна, не збирається приймати ультиматум.

Путін нібито впевнений у перемозі і вважає, що нові санкції не матимуть значного впливу після кількох хвиль економічного тиску за три з половиною роки війни. Двоє джерел додали, що Путін не хоче псувати відносини з Трампом, але його військові цілі мають пріоритет.

Плани Путіна

За словами одного з інформаторів, Путін націлений повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області - ті території, які Росія вже оголосила своїми. Тільки після цього, на його думку, можна обговорювати мирну угоду.

Поточні переговори між представниками Росії та України - три зустрічі з травня - за словами джерела, мали декларативний характер. Обмін полоненими та гуманітарні питання обговорювали опосередковано, без реальної змістовної переговорної бази.

Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф має відвідати Росію цього тижня - останній шанс домовитися до закінчення терміну ультиматуму.

Однак джерела зазначають, що Путін побоюється розриву із Заходом, але не готовий змінювати свій курс.