У Кремлі зробили заяву про розмову Путіна з Трампом

Телефонна розмова російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа може відбутися вже завтра. У Кремлі підтвердили підготовку, але відмовилися розкривати деталі обговорення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
Прес-секретар Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом може відбутися у вівторок.
"Так, це дійсно так. У вівторок готується така розмова", - заявив Пєсков журналістам.
Дональд Трамп повідомляв, що планує провести дзвінок із Путіним у вівторок 18 березня.
На запитання про те, чи буде питання територіальних суперечок і контролю над атомними станціями, а також про можливі нові деталі розмови, Пєсков зазначив, що не буде випереджати події.
"Розмова дійсно готується, але в нашому розумінні, звичайно, розмова двох президентів не підлягає заздалегідь змістовному обговоренню. Тому ми цього не будемо робити", - заявив він.
Нагадаємо, що минулого тижня Москву відвідав спецпредставник президента США Стів Віткофф для обговорення пропозиції про перемир'я. Однак, як стало відомо, Путін не надав остаточної відповіді, заявивши, що Україна може використати цей час для переозброєння. В офіційних заявах Кремля зазначили, що саме такий сигнал було передано Вашингтону.
Європейські лідери також сумніваються, що Росія дотримується умов припинення вогню.
За словами радника Білого дому з національної безпеки Майкла Волтца, можливий договір між Україною та РФ може передбачати обмін територій на гарантії безпеки. Водночас він зазначив, що перспектива вступу України до НАТО залишається вкрай малоймовірною.
Додамо, на думку експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), Путін не відмовиться від подальшої спроби окупувати Україну після припинення вогню.
Раніше видання The Independent дізналося, які "червоні лінії" має Україна для будь-якої мирної угоди з РФ. Зокрема, ключовим питанням є території. Детальніше про це можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.
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