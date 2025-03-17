У Кремлі зробили заяву про розмову Путіна з Трампом

Прес-секретар Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом може відбутися у вівторок.

"Так, це дійсно так. У вівторок готується така розмова", - заявив Пєсков журналістам.

Дональд Трамп повідомляв, що планує провести дзвінок із Путіним у вівторок 18 березня.

На запитання про те, чи буде питання територіальних суперечок і контролю над атомними станціями, а також про можливі нові деталі розмови, Пєсков зазначив, що не буде випереджати події.

"Розмова дійсно готується, але в нашому розумінні, звичайно, розмова двох президентів не підлягає заздалегідь змістовному обговоренню. Тому ми цього не будемо робити", - заявив він.