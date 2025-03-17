В Кремле сделали заявление о разговоре Путина с Трампом

Телефонный разговор российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться уже завтра. В Кремле подтвердили подготовку, но отказались раскрывать детали обсуждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться во вторник.
"Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", - заявил Песков журналистам.
Дональд Трамп сообщал, что планирует провести звонок с Путиным во вторник 18 марта.
На вопрос о том, будет ли вопрос территориальных споров и контроля над атомными станциями, а также о возможных новых деталях разговора, Песков отметил, что не будет опережать события.
"Разговор действительно готовится, но в нашем понимании, конечно, разговор двух президентов не подлежит заранее содержательному обсуждению. Поэтому мы этого не будем делать", - заявил он.
Напомним, что на прошлой неделе Москву посетил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф для обсуждения предложения о перемирии. Однако, как стало известно, Путин не предоставил окончательного ответа, заявив, что Украина может использовать это время для перевооружения. В официальных заявлениях Кремля отметили, что именно такой сигнал был передан Вашингтону.
Европейские лидеры также сомневаются, что Россия придерживается условий прекращения огня.
По словам советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Волтца, возможный договор между Украиной и РФ может предусматривать обмен территорий на гарантии безопасности. В то же время он отметил, что перспектива вступления Украины в НАТО остается крайне маловероятной.
Добавим, по мнению экспертов американского Института изучения войны (ISW), Путин не откажется от дальнейшей попытки оккупировать Украину после прекращения огня.
Ранее издание The Independent узнало, какие "красные линии" имеет Украина для любого мирного соглашения с РФ. В частности, ключевым вопросом является территории. Подробнее об этом можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.
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