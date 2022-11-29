UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кремлі зробили нову заяву щодо переговорів з Україною

Фото: Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Кремлі відкидають можливість переговорів з Україною. Там вважають, що цьому нібито заважає "українська позиція".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує російський Інтерфакс.

"Справді, наразі жодні переговори неможливі, бо їх абсолютно заперечує українська сторона. Спеціальна військова операція продовжується", - сказав Пєсков.

За його словами, для мирних переговорів нібито потрібна так звана "політична воля України". Також він знову згадав "вимоги Росії", які нібито "добре відомі".

Нагадаємо, що останнім часом в Кремлі перейшли до відкритого шантажу щодо переговорів з Україною, там вимагають виконати "вимоги Москви" і нібито тоді терористичні ракетні атаки по мирних містах закінчаться.

На що в України тверда позиція. Жодних переговорів з нинішнім керівництвом РФ та заклики до світової спільноти до визнання Росії країною-терористом та надання ще більшої допомоги українцям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваКремльПєсковВійна Росії проти України