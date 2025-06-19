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У Кремлі зробили нову заяву по можливу зустріч Путіна з Зеленським і Трампом

Москва, Четвер 19 червня 2025 11:25
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У Кремлі зробили нову заяву по можливу зустріч Путіна з Зеленським і Трампом Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кремль стверджує, що є ймовірність зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Проте Москва виставила умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

Пєсков заявив, що зустріч Путіна, Трампа та Зеленського "має бути результатом тривалої роботи та вже підготовлених точок".

Також у Кремлі стверджують, що Москва сподівається "вийти на третій раунд переговорів" з Україною.

Як наголосив Пєсков, щодо підготовки до врегулювання конфлікту "ще має бути серйозна робота", а Україна "має зрозуміти, що ситуація змінилася порівняно з тим, що було три роки тому".

Перспектива зустрічі Трампа і Путіна

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що може прилетіти до Туреччини, де 16 травня зустрічалися делегації України і РФ, якщо "якщо це буде доречно". Проте цього так і не сталося.

Пізніше Трамп сказав, що зустрінеться з Путіним, як тільки таку зустріч зможуть організувати.

Також нещодавно у Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін нібито принципово "за" зустрічі з Трампом і Зеленським. Втім, Москва хоче, щоб зустріч відбулася у разі досягнення результату на прямих переговорах делегацій Росії та України.

Напередодні Путін стверджував, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але не підписувати документи.

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