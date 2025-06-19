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В Кремле сделали новое заявление по возможной встрече Путина с Зеленским и Трампом

Москва, Четверг 19 июня 2025 11:25
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В Кремле сделали новое заявление по возможной встрече Путина с Зеленским и Трампом Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кремль утверждает, что есть вероятность встречи российского диктатора Владимира Путина с президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Однако Москва выставила условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.

Песков заявил, что встреча Путина, Трампа и Зеленского "должна быть результатом длительной работы и уже подготовленных точек".

Также в Кремле утверждают, что Москва надеется "выйти на третий раунд переговоров" с Украиной.

Как отметил Песков, по подготовке к урегулированию конфликта "еще предстоит серьезная работа", а Украина "должна понять, что ситуация изменилась по сравнению с тем, что было три года назад".

Перспектива встречи Трампа и Путина

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может прилететь в Турцию, где 16 мая встречались делегации Украины и РФ, если "если это будет уместно". Однако этого так и не произошло.

Позже Трамп сказал, что встретится с Путиным, как только такую встречу смогут организовать.

Также недавно в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин якобы принципиально "за" встречи с Трампом и Зеленским. Впрочем, Москва хочет, чтобы встреча состоялась в случае достижения результата на прямых переговорах делегаций России и Украины.

Накануне Путин утверждал, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не подписывать документы.

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