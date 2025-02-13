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У Кремлі заявили, що Трамп і Путін домовилися розпочати підготовку до зустрічі

Москва, Четвер 13 лютого 2025 12:01
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У Кремлі заявили, що Трамп і Путін домовилися розпочати підготовку до зустрічі Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кремль заявляє, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін домовилися розпочати підготовку до зустрічі. Їх помічникам доручили розпочати опрацювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

Як пишуть російські державні ЗМІ, Пєсков ані спростував, ані підтвердив слова Трампа, що зустріч з Путіним пройде в Саудівській Аравії.

"Глави держав учора домовилися в ході телефонної розмови, що вони самі продовжать контакти, орієнтуватимуться на окрему зустріч і також домовилися, що негайно буде дано доручення помічникам, щоб ті розпочали відповідну роботу", - заявив Пєсков.

При цьому у Кремлі стверджують, що поки немає розуміння формату можливого переговорного процесу щодо війни в Україні і про участь у ньому Європи "говорити передчасно". Речник Кремля також не уточнив, чи може буде залучений Китай до можливих переговорів.

За словами Пєскова, в РФ розпочали підготовку щодо формування переговорної групи для діалогу зі США.

Можлива зустріч Трампа і Путіна

Вчора, 12 лютого, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорили кілька тем, зокрема, і війну РФ проти України.

Трамп того ж дня зідзвонився також з президентом України Володимиром Зеленським. Вони домовились про подальші контакти та зустрічі.

Після розмови з Путіним президент США заявив, що його перша зустріч з Путіним пройде, ймовірно, у Саудівській Аравії в "не надто віддаленому майбутньому". Він зазначив, що дата зустрічі ще не призначена, але зустрічі відбудуться "і тут, і там".

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