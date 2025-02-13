У Кремлі заявили, що Трамп і Путін домовилися розпочати підготовку до зустрічі
Кремль заявляє, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін домовилися розпочати підготовку до зустрічі. Їх помічникам доручили розпочати опрацювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.
Як пишуть російські державні ЗМІ, Пєсков ані спростував, ані підтвердив слова Трампа, що зустріч з Путіним пройде в Саудівській Аравії.
"Глави держав учора домовилися в ході телефонної розмови, що вони самі продовжать контакти, орієнтуватимуться на окрему зустріч і також домовилися, що негайно буде дано доручення помічникам, щоб ті розпочали відповідну роботу", - заявив Пєсков.
При цьому у Кремлі стверджують, що поки немає розуміння формату можливого переговорного процесу щодо війни в Україні і про участь у ньому Європи "говорити передчасно". Речник Кремля також не уточнив, чи може буде залучений Китай до можливих переговорів.
За словами Пєскова, в РФ розпочали підготовку щодо формування переговорної групи для діалогу зі США.
Можлива зустріч Трампа і Путіна
Вчора, 12 лютого, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорили кілька тем, зокрема, і війну РФ проти України.
Трамп того ж дня зідзвонився також з президентом України Володимиром Зеленським. Вони домовились про подальші контакти та зустрічі.
Після розмови з Путіним президент США заявив, що його перша зустріч з Путіним пройде, ймовірно, у Саудівській Аравії в "не надто віддаленому майбутньому". Він зазначив, що дата зустрічі ще не призначена, але зустрічі відбудуться "і тут, і там".
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