Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться сьогодні у Китаї.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".
За його словами, Путін і Трамп зустрінуться сьогодні на урочистому прийомі у китайському Шеньчжені.
Літак американського президента вже прибув до Шеньчженя, де у нього відбудеться тристороння зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном та Путіним.
Проведення переговорів планується на завтра, 19 листопада, на полях саміту АТЕС (Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва).
Нагадаємо, сьогодні, 18 листопада, Володимир Путін і Сі Цзіньпін провели двосторонні переговори в Шеньчжені, які тривали понад дві години. Лідери заявили про єдність позицій і обговорили формування "багатополярного світу".
Диктатор назвав китайського лідера "другом", заявив, що країни працюють "спина до спини", а також відзначив зростання туристичного потоку на 43% завдяки запровадженню безвізового режиму між РФ і КНР.
Головне про майбутні переговори, чи є серед тем Україна та які побоювання виникають у Європи - читайте в матеріалі РБК-Україна.